A aposentada Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, que morreu após ser atropelada por um caminhão da empresa responsável pela coleta de lixo em Franca, será velada e sepultada nesta sexta-feira, 23, no Cemitério Municipal de Cristais Paulista.

O acidente aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), uma área de grande fluxo de pedestres e pacientes.

Maria do Carmo havia ido ao NGA para retirar medicamentos e, ao retornar para seu carro, que estava estacionado próximo ao local do atropelamento, o acidente ocorreu.