A aposentada Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, que morreu após ser atropelada por um caminhão da empresa responsável pela coleta de lixo em Franca, será velada e sepultada nesta sexta-feira, 23, no Cemitério Municipal de Cristais Paulista.
O acidente aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), uma área de grande fluxo de pedestres e pacientes.
Maria do Carmo havia ido ao NGA para retirar medicamentos e, ao retornar para seu carro, que estava estacionado próximo ao local do atropelamento, o acidente ocorreu.
O motorista do caminhão de coleta de lixo, Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo no veículo automotor com dolo eventual.
Ele foi encaminhado para a cadeia do Jardim Guanabara e deverá passar por audiência de custódia nesta sexta-feira.
O corpo de Maria do Carmo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado nas próximas horas.
