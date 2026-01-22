A Sempre Franca, responsável pelos serviços de coleta de lixo em Franca, se manifestou, após um caminhão da empresa atropelar uma mulher de 70 anos na manhã desta quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, próximo ao NGA (Núcleo de Gestão Assistencial). "A empresa está consternada com o fato, lamentando profundamente o ocorrido", disse a Sempre Franca, em nota.
A mulher, identificada como Maria do Carmo Santos Soares, saía de uma consulta médica, quando foi atingida pelo caminhão da companhia, que vinha na contramão da via.
A assessoria da Sempre Franca disse estar consternada com o fato e lamentou o ocorrido.
“O motorista do veículo entrou na contramão inadvertidamente provocando o acidente. A empresa nunca orientou acessos indevidos em seus trajetos. Emissários da empresa estão no local e procurando prestar todos os auxílios materiais e emocionais para a família da vítima. Procedimentos internos para mais apurações foram abertos”, disse a nota.
Prefeitura notificará empresa
Também em nota, a Prefeitura de Franca lamentou "profundamente" a morte e se solidarizou com os familiares da vítima. "A ocorrência será devidamente apurada, e a empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo no município será notificada para prestar os esclarecimentos necessários", informou o município.
