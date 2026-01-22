A Sempre Franca, responsável pelos serviços de coleta de lixo em Franca, se manifestou, após um caminhão da empresa atropelar uma mulher de 70 anos na manhã desta quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, próximo ao NGA (Núcleo de Gestão Assistencial). "A empresa está consternada com o fato, lamentando profundamente o ocorrido", disse a Sempre Franca, em nota.

A mulher, identificada como Maria do Carmo Santos Soares, saía de uma consulta médica, quando foi atingida pelo caminhão da companhia, que vinha na contramão da via.

Leia mais:

Idosa de 70 anos morre atropelada por caminhão de coleta seletiva