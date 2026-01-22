22 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OUTRO LADO

Empresa de coleta se diz consternada com acidente que matou idosa

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Mulher de 70 anos foi atropelado por caminhão que estava na contramão
Mulher de 70 anos foi atropelado por caminhão que estava na contramão

A Sempre Franca, responsável pelos serviços de coleta de lixo em Franca, se manifestou, após um caminhão da empresa atropelar uma mulher de 70 anos na manhã desta quinta-feira, 22, na avenida Geraldo Teodoro Martins, próximo ao NGA (Núcleo de Gestão Assistencial). "A empresa está consternada com o fato, lamentando profundamente o ocorrido", disse a Sempre Franca, em nota.

A mulher, identificada como Maria do Carmo Santos Soares, saía de uma consulta médica, quando foi atingida pelo caminhão da companhia, que vinha na contramão da via.

Leia mais:
Idosa de 70 anos morre atropelada por caminhão de coleta seletiva

A assessoria da Sempre Franca disse estar consternada com o fato e lamentou o ocorrido.

“O motorista do veículo entrou na contramão inadvertidamente provocando o acidente. A empresa nunca orientou acessos indevidos em seus trajetos. Emissários da empresa estão no local e procurando prestar todos os auxílios materiais e emocionais para a família da vítima. Procedimentos internos para mais apurações foram abertos”, disse a nota.

Prefeitura notificará empresa

Também em nota, a Prefeitura de Franca lamentou "profundamente" a morte e se solidarizou com os familiares da vítima. "A ocorrência será devidamente apurada, e a empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo no município será notificada para prestar os esclarecimentos necessários", informou o município.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários