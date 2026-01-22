Uma fatalidade marcou a manhã desta quinta-feira, 22, em Franca. Uma idosa de 70 anos, identificada como Maria do Carmo Santos Soares, morreu após ser atropelada por um caminhão de coleta de recicláveis.
O acidente aconteceu na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), uma área de grande fluxo de pedestres e pacientes.
Segundo as informações preliminares apuradas no local, a tragédia foi causada por uma infração de trânsito. O caminhão da coleta seletiva teria acessado a avenida pela contramão de direção, surpreendendo a vítima que estava na via.
Maria do Carmo, que acabara de passar por uma consulta com cardiologista no NGA, foi atingida pelo veículo pesado e sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas, mas a idosa não resistiu e o óbito foi constatado.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que deverá apurar as circunstâncias exatas do atropelamento e a responsabilidade do condutor do veículo oficial. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
