Uma fatalidade marcou a manhã desta quinta-feira, 22, em Franca. Uma idosa de 70 anos, identificada como Maria do Carmo Santos Soares, morreu após ser atropelada por um caminhão de coleta de recicláveis.

O acidente aconteceu na avenida Geraldo Teodoro Martins, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), uma área de grande fluxo de pedestres e pacientes.

Segundo as informações preliminares apuradas no local, a tragédia foi causada por uma infração de trânsito. O caminhão da coleta seletiva teria acessado a avenida pela contramão de direção, surpreendendo a vítima que estava na via.