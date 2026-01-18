Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta na tarde deste domingo, 18, ao lado do prédio conhecido como "esqueleto", nas imediações do McDonald’s, no Jardim Lima, em Franca. A vítima foi identificada como Fernanda de Paula Galinto, natural de São Paulo e moradora da cidade há aproximadamente 20 anos.

Segundo informações preliminares, populares acionaram a Polícia Militar ao encontrarem o corpo já sem sinais vitais próximo à estrutura inacabada. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte - a possibilidade de overdose ou agressões anteriores está sendo considerada pela equipe de investigação.

Familiares relataram que Fernanda tinha um histórico de várias internações psiquiátricas, chegando a fugir diversas vezes, e que havia tido conflitos com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, com relatos de que ela sofrera agressões em situações anteriores. O tio da vítima, que preferiu não se identificar, afirmou que ainda não é possível apontar o que teria provocado sua morte.