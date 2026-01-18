19 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
URGENTE

Mulher é encontrada morta no 'esqueleto', em Franca

Por Laís Bachur e Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu no local onde corpo de mulher foi encontrado
Equipe do Samu no local onde corpo de mulher foi encontrado

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta na tarde deste domingo, 18, ao lado do prédio conhecido como "esqueleto", nas imediações do McDonald’s, no Jardim Lima, em Franca. A vítima foi identificada como Fernanda de Paula Galinto, natural de São Paulo e moradora da cidade há aproximadamente 20 anos.

Segundo informações preliminares, populares acionaram a Polícia Militar ao encontrarem o corpo já sem sinais vitais próximo à estrutura inacabada. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte - a possibilidade de overdose ou agressões anteriores está sendo considerada pela equipe de investigação.

Familiares relataram que Fernanda tinha um histórico de várias internações psiquiátricas, chegando a fugir diversas vezes, e que havia tido conflitos com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, com relatos de que ela sofrera agressões em situações anteriores. O tio da vítima, que preferiu não se identificar, afirmou que ainda não é possível apontar o que teria provocado sua morte.

A Polícia Civil de Franca segue em diligências para esclarecer o caso e aguarda exames periciais para determinar as circunstâncias da ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • Hélio 7 horas atrás
    Com essa já são quantos que morreram nesse esqueleto?, mais de vinte?, quem sabe se quando chegar a quarenta alguém faz alguma coisa, né?.