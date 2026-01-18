Um casal de Patrocínio Paulista registrou boletim de ocorrência por estelionato após cair em um golpe durante a suposta compra de um veículo anunciando em um grupo de vendas no Facebook. O crime foi registrado na sexta-feira, 16, e está sendo investigado pela Polícia Civil como estelionato consumado.
De acordo com o boletim, as vítimas relataram que viram o anúncio de um GM Vectra, ano/modelo 2000, pelo valor de R$ 12,8 mil. O acordo previa o pagamento de R$ 8 mil de entrada e o restante parcelado por meio de promissória. Após entrarem em contato com o suposto vendedor, o casal recebeu fotos e vídeos do veículo, além da informação de que o carro estaria em nome da sogra do anunciante.
Ainda segundo o registro policial, o suspeito informou que estava em um cartório assinando documentos e passou um número de WhatsApp, afirmando ser do cartório. Pouco tempo depois, esse contato solicitou a transferência do valor da entrada. As vítimas realizaram três transferências — duas de R$ 2 mil e uma de R$ 3.900 — totalizando R$ 7.900, todas feitas via Pix para uma chave vinculada a um CPF em nome de um terceiro.
Após os pagamentos, o suposto vendedor deixou de responder às mensagens. Mais tarde, entrou novamente em contato alegando que o carro havia caído em um buraco enquanto estava em uma oficina e pediu mais R$ 500 para liberar o veículo. Em seguida, outro número entrou em contato se passando pelo dono da oficina mecânica, solicitando R$ 950 para supostos reparos.
Desconfiadas, as vítimas perceberam que se tratava de um golpe e procuraram a Polícia Civil. O caso foi registrado como estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal, na modalidade praticada por meio da internet e aplicativos de mensagens. Os autores ainda não foram identificados.
As vítimas informaram à polícia que desejam representar criminalmente contra os responsáveis. O boletim foi encaminhado para apreciação do delegado titular da Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista, que dará continuidade às investigações.
