A polícia e familiares procuram por Douglas Silva de Paula, de 32 anos, morador de Cristais Paulista, que está desaparecido desde a sexta-feira, 16, após sair do trabalho em Franca. Casado e pai de duas meninas, ele não fez mais contato desde o fim da tarde daquele dia.
De acordo com a mulher, Gabriela Marçal, Douglas trabalhava na empresa Promeldex, localizada na Vila Tótoli, e havia informado que encerraria o expediente por volta das 17h. No entanto, segundo o empregador, ele terminou as atividades mais cedo. Imagens das câmeras de segurança mostram Douglas deixando a empresa às 16h18.
Ainda conforme Gabriela, o casal manteve contato normalmente naquele dia. Ela chegou a oferecer carona ao marido, já que pretendiam ir juntos a uma loja para comprar materiais para as filhas, mas Douglas preferiu seguir com a rotina habitual. “Ele disse que iria pegar a van para voltar para casa”, relatou.
Antes de desaparecer, Douglas também enviou uma mensagem à mãe informando que chovia forte e que aguardava a van de transporte alternativo para retornar a Cristais Paulista. A última atividade registrada no celular foi por volta das 16h51. Desde aproximadamente 16h40, a mulher diz que já não conseguia mais falar com ele.
“Ele falou que me amava e que estava vindo embora para casa. Depois disso, não tivemos mais nenhuma notícia”, contou Gabriela.
O desaparecimento foi comunicado às autoridades, e a família segue mobilizada em busca de informações. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Douglas Silva de Paula deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.
A família pede o apoio da população no compartilhamento das informações, reforçando que qualquer detalhe pode ser decisivo para o esclarecimento do caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.