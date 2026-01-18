A polícia e familiares procuram por Douglas Silva de Paula, de 32 anos, morador de Cristais Paulista, que está desaparecido desde a sexta-feira, 16, após sair do trabalho em Franca. Casado e pai de duas meninas, ele não fez mais contato desde o fim da tarde daquele dia.

De acordo com a mulher, Gabriela Marçal, Douglas trabalhava na empresa Promeldex, localizada na Vila Tótoli, e havia informado que encerraria o expediente por volta das 17h. No entanto, segundo o empregador, ele terminou as atividades mais cedo. Imagens das câmeras de segurança mostram Douglas deixando a empresa às 16h18.

Ainda conforme Gabriela, o casal manteve contato normalmente naquele dia. Ela chegou a oferecer carona ao marido, já que pretendiam ir juntos a uma loja para comprar materiais para as filhas, mas Douglas preferiu seguir com a rotina habitual. “Ele disse que iria pegar a van para voltar para casa”, relatou.