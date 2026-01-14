Após seis dias internado com ferimentos graves, o mototaxista Lourival de Souza Almeida, de 55 anos, recebeu alta da Santa Casa de Franca no domingo, 11. Ele foi atropelado por um carro que fugia de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a esposa, Sônia Gabiatti, Lourival já está em casa, em repouso, mas ainda apresenta dificuldades respiratórias. “Ele teve cinco costelas fraturadas e várias lacerações no baço. Agora é repouso e depende da recuperação do organismo dele”, afirmou.

Atividades básicas, como caminhar e se alimentar normalmente, estão sendo retomadas de forma gradual. A família informou que Lourival não pode fazer esforços físicos. A orientação médica é que ele realize caminhadas leves e controladas, para evitar complicações pulmonares, como acúmulo de líquido nos pulmões.