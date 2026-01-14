Após seis dias internado com ferimentos graves, o mototaxista Lourival de Souza Almeida, de 55 anos, recebeu alta da Santa Casa de Franca no domingo, 11. Ele foi atropelado por um carro que fugia de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária.
Segundo a esposa, Sônia Gabiatti, Lourival já está em casa, em repouso, mas ainda apresenta dificuldades respiratórias. “Ele teve cinco costelas fraturadas e várias lacerações no baço. Agora é repouso e depende da recuperação do organismo dele”, afirmou.
Atividades básicas, como caminhar e se alimentar normalmente, estão sendo retomadas de forma gradual. A família informou que Lourival não pode fazer esforços físicos. A orientação médica é que ele realize caminhadas leves e controladas, para evitar complicações pulmonares, como acúmulo de líquido nos pulmões.
Apesar da gravidade do acidente, Sônia ressaltou que o marido está fora de perigo e segue em recuperação.
Relembre o caso
O acidente ocorreu durante uma perseguição policial. O motorista de uma picape Ford Pampa, que não possui habilitação, fugiu de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária na rodovia Cândido Portinari e entrou em alta velocidade no Jardim Guanabara.
Ao cruzar as ruas Benedito Merlino e Professor Nicolau Del Monte, o condutor ignorou o sinal de “Pare” e atingiu violentamente a motocicleta conduzida por Lourival, que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, a moto ficou destruída e presa sob o veículo.
O causador do acidente foi detido pela Polícia Militar logo após a colisão e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde prestou depoimento. Ele deverá responder por lesão corporal e por dirigir sem habilitação, mas foi liberado para responder ao processo em liberdade.
