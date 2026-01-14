O Sesi Franca dá um tempo no NBB (Novo Basquete Brasil) e vira a chave para a disputa dos jogos pela BCLA (Basketball Champions League Américas) no ginásio Pedrocão, em Franca. A cidade será sede da segunda janela do Grupo D da competição entre está quarta-feira, 14, e sexta-feira, 16.

O time francano enfrenta a Universidad de Chile, nesta quarta-feira. Nesta quinta-feira, a partida no Pedrocão será entre Universidad e Instituto de Córdoba-ARG. Na sexta, os brasileiros voltam à quadra para enfrentar o time argentino. Todas partidas serão às 18h40.

Na primeira janela da BCLA disputada em Concepción, no Chile, o Sesi Franca venceu os chilenos, mas perderam para os argentinos. “A equipe do UdeC contratou mais um jogador. Estamos estudando o time do Instituto e traçando a estratégia necessária para buscarmos as vitórias que podem nos dar a classificação e ainda buscar a primeira colocação na chave”, disse Helinho Garcia, técnico do Franca.