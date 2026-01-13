O pedreiro de 51 anos que sofreu uma queda enquanto trabalhava em uma obra no Jardim Botânico, em Franca, segue internado na Santa Casa nesta terça-feira, 13, mas apresenta quadro de saúde estável.

Segundo a unidade hospitalar, o paciente está consciente, orientado e segue em antibioticoterapia - tratamento de infecções por meio do uso de antibióticos. Ele sofreu uma fratura grave no braço, porém foi descartada fratura na coluna, apesar do forte impacto e das dores intensas relatadas após o acidente.

O caso

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, quando o trabalhador caiu de um muro de aproximadamente 2,5 metros, durante o expediente. De acordo com testemunhas, o pedreiro não utilizava nenhum EPI (Equipamento de Proteção Individual) no momento da queda.