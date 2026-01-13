O pedreiro de 51 anos que sofreu uma queda enquanto trabalhava em uma obra no Jardim Botânico, em Franca, segue internado na Santa Casa nesta terça-feira, 13, mas apresenta quadro de saúde estável.
Segundo a unidade hospitalar, o paciente está consciente, orientado e segue em antibioticoterapia - tratamento de infecções por meio do uso de antibióticos. Ele sofreu uma fratura grave no braço, porém foi descartada fratura na coluna, apesar do forte impacto e das dores intensas relatadas após o acidente.
O caso
O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, quando o trabalhador caiu de um muro de aproximadamente 2,5 metros, durante o expediente. De acordo com testemunhas, o pedreiro não utilizava nenhum EPI (Equipamento de Proteção Individual) no momento da queda.
Era o primeiro dia de trabalho do pedreiro na obra, localizada na rua Pierina Brião. Ele realizava a amarração de uma tábua para a concretagem de uma viga quando o arame que sustentava a estrutura se rompeu. Sem qualquer tipo de proteção ou linha de segurança, o homem perdeu o equilíbrio e caiu dentro do estacionamento de uma empresa de e-commerce de calçados, ao lado da construção.
Após a queda, o pedreiro passou a gritar de dor. Funcionários da empresa vizinha ouviram o barulho e, em seguida, os pedidos de socorro, indo até o local onde encontraram o trabalhador caído. Pouco depois, colegas de obra também chegaram e tentaram prestar auxílio.
Enquanto aguardavam a chegada do socorro, os trabalhadores improvisaram uma cobertura com papelão para protegê-lo do sol. Funcionárias da empresa vizinha ainda colocaram um ventilador próximo à vítima, na tentativa de amenizar o desconforto.
A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e, ao chegar, encontrou o homem com fortes dores nas costas, sem conseguir esticar as pernas e gritando de dor. Os socorristas constataram uma fratura exposta no pulso direito, além de vários ferimentos no rosto, com sangramento. Diante da gravidade, havia suspeita inicial de fratura na coluna.
O pedreiro foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Misericórdia de Franca, onde permanece internado, agora em condição estável, sob acompanhamento médico.
