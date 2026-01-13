15 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
PEDIDO DE AJUDA

Cão dócil é resgatado e aguarda dono ou novo lar em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
WhatsApp/GCN
Cachorrinho apresenta comportamento de tristeza, segundo Cristina
Um cachorrinho da raça poodle, de porte pequeno, foi resgatado no bairro Santa Helena, em Franca, após passar vários dias perdido nas proximidades do Varejão Lima. O animal, que aparenta ser bem cuidado, tosado, dócil e obediente, está atualmente em lar temporário, mas a situação preocupa a responsável pelo acolhimento, que pede ajuda para localizar o tutor ou encontrar um novo lar para o cão.

A cuidadora Cristina Alves relata que viu o poodle pela primeira vez no dia 2 de janeiro, circulando nas imediações do varejão. Na ocasião, acreditou que o animal tivesse dono e apenas lhe deu carinho. No entanto, no dia 9 de janeiro, ao se deparar com uma publicação nas redes sociais informando que o cachorro ainda permanecia no local e precisava de um lar temporário, decidiu acolhê-lo.

Segundo informações repassadas pelo proprietário do estabelecimento, o cachorrinho já estava na região havia cerca de 15 dias. Cristina destaca que o comportamento do animal reforça a suspeita de que ele não tenha sido abandonado. “Ele é muito educado, obedece ordens, estava bem tosado e com poucos carrapatos. Sempre que ouve barulho de moto, corre até o portão, como se estivesse esperando alguém”, conta.

Apesar do cuidado recebido, o cachorro apresenta sinais de tristeza, permanece a maior parte do tempo deitado e se alimenta pouco, o que gera preocupação com um possível quadro de depressão. A situação se agrava porque Cristina precisará retornar ao trabalho, deixando o animal sozinho durante o dia.

Além disso, ela relata dificuldades emocionais e financeiras para assumir uma adoção definitiva. Há poucos meses, perdeu dois cães, mãe e filho, vítimas de cinomose, após altos gastos com tratamento. O receio é que o poodle também venha a adoecer e ela não tenha condições de arcar com os custos veterinários. “Tenho medo de não conseguir cuidar e ainda ser julgada por isso”, desabafa.

Cristina afirma que continuará oferecendo o lar temporário enquanto for possível, mas pede apoio da comunidade para localizar o tutor, caso o cachorro tenha fugido, ou para encontrar alguém que possa adotá-lo ou contribuir como doador para os cuidados básicos do animal.

Quem tiver informações sobre o possível dono ou puder ajudar de alguma forma pode entrar em contato com Cristina Alves pelo telefone (16) 99374-8442. O objetivo é garantir que o animal tenha segurança, atenção e um lar definitivo o quanto antes.

