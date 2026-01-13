Um cachorrinho da raça poodle, de porte pequeno, foi resgatado no bairro Santa Helena, em Franca, após passar vários dias perdido nas proximidades do Varejão Lima. O animal, que aparenta ser bem cuidado, tosado, dócil e obediente, está atualmente em lar temporário, mas a situação preocupa a responsável pelo acolhimento, que pede ajuda para localizar o tutor ou encontrar um novo lar para o cão.

A cuidadora Cristina Alves relata que viu o poodle pela primeira vez no dia 2 de janeiro, circulando nas imediações do varejão. Na ocasião, acreditou que o animal tivesse dono e apenas lhe deu carinho. No entanto, no dia 9 de janeiro, ao se deparar com uma publicação nas redes sociais informando que o cachorro ainda permanecia no local e precisava de um lar temporário, decidiu acolhê-lo.

Segundo informações repassadas pelo proprietário do estabelecimento, o cachorrinho já estava na região havia cerca de 15 dias. Cristina destaca que o comportamento do animal reforça a suspeita de que ele não tenha sido abandonado. “Ele é muito educado, obedece ordens, estava bem tosado e com poucos carrapatos. Sempre que ouve barulho de moto, corre até o portão, como se estivesse esperando alguém”, conta.