Um cachorrinho da raça poodle, de porte pequeno, foi resgatado no bairro Santa Helena, em Franca, após passar vários dias perdido nas proximidades do Varejão Lima. O animal, que aparenta ser bem cuidado, tosado, dócil e obediente, está atualmente em lar temporário, mas a situação preocupa a responsável pelo acolhimento, que pede ajuda para localizar o tutor ou encontrar um novo lar para o cão.
A cuidadora Cristina Alves relata que viu o poodle pela primeira vez no dia 2 de janeiro, circulando nas imediações do varejão. Na ocasião, acreditou que o animal tivesse dono e apenas lhe deu carinho. No entanto, no dia 9 de janeiro, ao se deparar com uma publicação nas redes sociais informando que o cachorro ainda permanecia no local e precisava de um lar temporário, decidiu acolhê-lo.
Segundo informações repassadas pelo proprietário do estabelecimento, o cachorrinho já estava na região havia cerca de 15 dias. Cristina destaca que o comportamento do animal reforça a suspeita de que ele não tenha sido abandonado. “Ele é muito educado, obedece ordens, estava bem tosado e com poucos carrapatos. Sempre que ouve barulho de moto, corre até o portão, como se estivesse esperando alguém”, conta.
Apesar do cuidado recebido, o cachorro apresenta sinais de tristeza, permanece a maior parte do tempo deitado e se alimenta pouco, o que gera preocupação com um possível quadro de depressão. A situação se agrava porque Cristina precisará retornar ao trabalho, deixando o animal sozinho durante o dia.
Além disso, ela relata dificuldades emocionais e financeiras para assumir uma adoção definitiva. Há poucos meses, perdeu dois cães, mãe e filho, vítimas de cinomose, após altos gastos com tratamento. O receio é que o poodle também venha a adoecer e ela não tenha condições de arcar com os custos veterinários. “Tenho medo de não conseguir cuidar e ainda ser julgada por isso”, desabafa.
Cristina afirma que continuará oferecendo o lar temporário enquanto for possível, mas pede apoio da comunidade para localizar o tutor, caso o cachorro tenha fugido, ou para encontrar alguém que possa adotá-lo ou contribuir como doador para os cuidados básicos do animal.
Quem tiver informações sobre o possível dono ou puder ajudar de alguma forma pode entrar em contato com Cristina Alves pelo telefone (16) 99374-8442. O objetivo é garantir que o animal tenha segurança, atenção e um lar definitivo o quanto antes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.