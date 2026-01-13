A Associação Atlética Francana foi eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas Franca segue como sede da competição, com o jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, marcado para esta quarta-feira, 14, às 17h, no estádio municipal Lanchão, pelas oitavas de final. Com isso, a cidade permanece na mídia esportiva nesse início de ano, movimentando a economia.

O Cruzeiro fez parte do Grupo 13 disputado no Lanchão, na primeira fase da Copinha. Na segunda fase jogou em Patrocínio Paulista contra o Meia-Noite, garantindo vaga na terceira fase do torneio. Por sua vez, a Ponte veio do Grupo 14, com sede em Patrocínio Paulista. Na segunda fase jogou em Franca e eliminou a Francana nos pênaltis.

Nas nove edições em que a Francana participou na Copa São Paulo, o clube nunca avançou para as oitavas de final, parando na segunda fase em três oportunidades, em 2020, 2022 e agora em 2026.