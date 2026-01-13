A Associação Atlética Francana foi eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas Franca segue como sede da competição, com o jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, marcado para esta quarta-feira, 14, às 17h, no estádio municipal Lanchão, pelas oitavas de final. Com isso, a cidade permanece na mídia esportiva nesse início de ano, movimentando a economia.
O Cruzeiro fez parte do Grupo 13 disputado no Lanchão, na primeira fase da Copinha. Na segunda fase jogou em Patrocínio Paulista contra o Meia-Noite, garantindo vaga na terceira fase do torneio. Por sua vez, a Ponte veio do Grupo 14, com sede em Patrocínio Paulista. Na segunda fase jogou em Franca e eliminou a Francana nos pênaltis.
Nas nove edições em que a Francana participou na Copa São Paulo, o clube nunca avançou para as oitavas de final, parando na segunda fase em três oportunidades, em 2020, 2022 e agora em 2026.
Neste ano, a classificação esteve bem próxima e o trabalho foi reconhecido pela torcida, ao aplaudir os jogadores após a desclassificação nos pênaltis.
O jovem treinador do time sub-20 da Veterana, Lucas Bahia, lamentou a desclassificação, mas destacou a determinação do grupo de atletas em reunião ainda no gramado. “É doído, é muito. Só o que vocês fizeram foi heroico, vamos erguer a cabeça, não é esse jogo que vai acabar com nossas carreiras, cabeça erguida”, disse o técnico aos jogadores.
