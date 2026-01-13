Mesmo sem realizar o Carnaval de rua há cinco anos, Franca segue representada na maior festa popular do país, e com destaque. A cidade mantém uma rainha do Carnaval, Luh Macedo, de 37 anos, moradora do bairro São Miguel, que neste ano levará o nome do município para a passarela do samba em São Paulo.
Rainha do Carnaval de Franca desde 2020 pela escola Ases do Ritmo, Luh foi convidada a ocupar o posto de destaque da escola Nenê de Vila Matilde no Carnaval 2026, no sambódromo do Anhembi. O posto é considerado um dos mais disputados dentro das escolas de samba.
Além do título em Franca, Luh Macedo acumula passagens por grandes agremiações do samba. Foi musa de composição dos Acadêmicos do Tucuruvi nos carnavais de 2024 e 2025, em São Paulo, e em 2026 também será destaque da ala das passistas da Unidos do Morro, em Batatais. Fora da avenida, ela também se destacou como musa oficial do São Paulo Futebol Clube em 2020, 2023 e 2025, além de atuar como musa embaixadora do Jandaia Futebol Clube, de Ribeirão Preto.
“Já é o meu terceiro ano consecutivo vivendo a emoção de descer a tão sonhada passarela do samba no Anhembi, e confesso que o frio na barriga é o mesmo”, conta. Segundo Luh, a conquista do posto de destaque representa o reconhecimento de anos de dedicação ao Carnaval. “Poder me destacar entre centenas de pessoas me deixou ainda mais empoderada e feliz. É a confirmação de que todo o meu trabalho foi visto e reconhecido.”
Mesmo sem revelar detalhes da fantasia, a sambista adianta que o público pode esperar brilho. “Vou brilhar muito na passarela do samba. Meu figurino terá transparências, decotes e muitas pedrarias”, afirma. “Poder levar mais uma vez o nome de Franca para a capital me deixa muito feliz e realizada.”
A presença de Luh Macedo em um dos principais desfiles do país reforça que, apesar da ausência do Carnaval de rua há cinco anos, Franca segue viva no cenário do samba nacional.
