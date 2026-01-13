Mesmo sem realizar o Carnaval de rua há cinco anos, Franca segue representada na maior festa popular do país, e com destaque. A cidade mantém uma rainha do Carnaval, Luh Macedo, de 37 anos, moradora do bairro São Miguel, que neste ano levará o nome do município para a passarela do samba em São Paulo.

Rainha do Carnaval de Franca desde 2020 pela escola Ases do Ritmo, Luh foi convidada a ocupar o posto de destaque da escola Nenê de Vila Matilde no Carnaval 2026, no sambódromo do Anhembi. O posto é considerado um dos mais disputados dentro das escolas de samba.

Além do título em Franca, Luh Macedo acumula passagens por grandes agremiações do samba. Foi musa de composição dos Acadêmicos do Tucuruvi nos carnavais de 2024 e 2025, em São Paulo, e em 2026 também será destaque da ala das passistas da Unidos do Morro, em Batatais. Fora da avenida, ela também se destacou como musa oficial do São Paulo Futebol Clube em 2020, 2023 e 2025, além de atuar como musa embaixadora do Jandaia Futebol Clube, de Ribeirão Preto.