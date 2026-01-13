Uma motorista de Franca registrou, na tarde desta segunda-feira, 12, uma imprudência no trânsito da avenida Ismael Alonso y Alonso, na região central da cidade. Um veículo realizou uma conversão na contramão, colocando outros condutores em risco.
A condutora, que preferiu não se identificar, seguia pela rua Simão Caleiro e tinha o semáforo aberto para atravessar o cruzamento com a avenida Alonso y Alonso.
No momento da travessia, um Toyota Corolla prata fez o retorno de forma irregular, entrando na contramão e avançando o sinal fechado.
Segundo a motorista, se ela não tivesse percebido e feito a manobra a tempo, a colisão frontal seria inevitável. “É uma imprudência absurda, falta de responsabilidade. Uma atitude assim coloca a vida de outras pessoas em risco”, relatou.
APARECIDO DONIZETE NUNES 1 dia atrasMotorista retardado é o que mais tem aqui em Franca .