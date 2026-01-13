15 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ALONSO Y ALONSO

Motorista faz conversão na contramão e quase provoca acidente

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Veículo na contramão em cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca
Veículo na contramão em cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca

Uma motorista de Franca registrou, na tarde desta segunda-feira, 12, uma imprudência no trânsito da avenida Ismael Alonso y Alonso, na região central da cidade. Um veículo realizou uma conversão na contramão, colocando outros condutores em risco.

A condutora, que preferiu não se identificar, seguia pela rua Simão Caleiro e tinha o semáforo aberto para atravessar o cruzamento com a avenida Alonso y Alonso.

No momento da travessia, um Toyota Corolla prata fez o retorno de forma irregular, entrando na contramão e avançando o sinal fechado.

Segundo a motorista, se ela não tivesse percebido e feito a manobra a tempo, a colisão frontal seria inevitável. “É uma imprudência absurda, falta de responsabilidade. Uma atitude assim coloca a vida de outras pessoas em risco”, relatou.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • APARECIDO DONIZETE NUNES 1 dia atras
    Motorista retardado é o que mais tem aqui em Franca .