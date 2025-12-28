Uma bicicleta furtada na noite deste sábado, 27, foi recuperada pela Guarda Civil Municipal de Rifaina após trabalho de monitoramento e diligências realizadas entre a noite do crime e neste domingo, 28.

De acordo com a GCM, por volta das 22h, um morador da cidade procurou a corporação relatando que, ao sair do trabalho, não encontrou sua bicicleta, que havia deixado no local de costume. Imediatamente, a equipe iniciou a verificação por meio do sistema de inteligência e monitoramento, que apontou o momento do furto e a direção tomada pelo autor.

Apesar de não ser possível identificar, naquele momento, o local exato onde o suspeito entrou, as buscas continuaram. Já nesta manhã, por volta das 8h, os agentes conseguiram localizar o autor do furto, morador de Franca, bem como a bicicleta levada.