SETOR POLICIAL

Bicicleta furtada em Rifaina é recuperada e suspeito é localizado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatApp/GCN
Ocorrência foi apresentada neste domingo, 28, em Franca
Ocorrência foi apresentada neste domingo, 28, em Franca

Uma bicicleta furtada na noite deste sábado, 27, foi recuperada pela Guarda Civil Municipal de Rifaina após trabalho de monitoramento e diligências realizadas entre a noite do crime e neste domingo, 28.

De acordo com a GCM, por volta das 22h, um morador da cidade procurou a corporação relatando que, ao sair do trabalho, não encontrou sua bicicleta, que havia deixado no local de costume. Imediatamente, a equipe iniciou a verificação por meio do sistema de inteligência e monitoramento, que apontou o momento do furto e a direção tomada pelo autor.

Apesar de não ser possível identificar, naquele momento, o local exato onde o suspeito entrou, as buscas continuaram. Já nesta manhã, por volta das 8h, os agentes conseguiram localizar o autor do furto, morador de Franca, bem como a bicicleta levada.

A ocorrência foi encaminhada a Central de Polícia Judiciária de Franca. O veículo foi devolvido ao legítimo proprietário e o suspeito, após ser ouvido pela autoridade policial, foi liberado, uma vez que não se encontrava mais em situação de flagrante.

