Especial no sentido brasileiro da palavra: teve avanço, teve retrocesso e teve golpe (literalmente, golpe no contracheque de quem recebe benefício previdenciário).

Se você depende do INSS (seja aposentado, pensionista, pessoa com deficiência, trabalhador que adoeceu ou família que vive de benefício) você já percebeu que, quando o assunto é Previdência Social, o tempo passa, as regras mudam e quase sempre mudam primeiro contra você.

Antes de entrar na retrospectiva, um aviso: o que segue é uma seleção das principais mudanças ocorridas em 2025 (houve outras). A ideia aqui não é esgotar o tema, mas traduzir, em linguagem clara, o que realmente mexeu com a vida de quem depende do INSS e o que já sinaliza impacto direto em 2026.

1) 2025: quando o INSS resolveu brigar com a realidade… e a realidade respondeu

1.1. Uma boa notícia rara: menos “perícia eterna” para quem não vai melhorar por decreto

Vamos começar com um alívio (porque em 2025 isso realmente foi notícia).