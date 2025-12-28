Mensagem de Abertura

“Você não pode trazer o ontem de volta, do mesmo modo que não pode pular o amanhã, hoje é o que mais importa.” Maxwell Maltz

Aniversários

Neste domingo, 28, é dia de abraçar alguns dos aniversariantes, como o sobrinho José Sanches Júnior, Walter Peres Chimello, e o amigo Mário Tomaso Puddu... Segunda, 29, Pedro Verzola, Gilberto Paixão, Jean Rodrigo, Maria Luísa Pacor e o médico Ulisses Gianecchini... Na terça, 30, o vereador Marcelo Tiddy, Ana Salomão e Dalila Abrão Barini... Quarta, 31, Rosane Moscardine... No 1º de janeiro de 2026, Erismar Tanja e Régis Francisco Cunha... No dia 2, sexta-feira, minha filha Cláudia Sanches Rodrigues de Rezende, a amiga Nena (Viagens), Luís Carlos Timóteo, David Rocha, o colega Luiz Neto, Luciano Carvalho (Lu), Lourdinha Liporoni e Jairo Antônio de Andrade... E no próximo sábado, 3, André Luís Correa Neves e Hilda Couto da Silva... Abraço a todos.

Amada filha Cláudia