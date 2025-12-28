Mensagem de Abertura
“Você não pode trazer o ontem de volta, do mesmo modo que não pode pular o amanhã, hoje é o que mais importa.” Maxwell Maltz
Aniversários
Neste domingo, 28, é dia de abraçar alguns dos aniversariantes, como o sobrinho José Sanches Júnior, Walter Peres Chimello, e o amigo Mário Tomaso Puddu... Segunda, 29, Pedro Verzola, Gilberto Paixão, Jean Rodrigo, Maria Luísa Pacor e o médico Ulisses Gianecchini... Na terça, 30, o vereador Marcelo Tiddy, Ana Salomão e Dalila Abrão Barini... Quarta, 31, Rosane Moscardine... No 1º de janeiro de 2026, Erismar Tanja e Régis Francisco Cunha... No dia 2, sexta-feira, minha filha Cláudia Sanches Rodrigues de Rezende, a amiga Nena (Viagens), Luís Carlos Timóteo, David Rocha, o colega Luiz Neto, Luciano Carvalho (Lu), Lourdinha Liporoni e Jairo Antônio de Andrade... E no próximo sábado, 3, André Luís Correa Neves e Hilda Couto da Silva... Abraço a todos.
Amada filha Cláudia
Começamos sempre o ano novo, abraçando carinhosamente a querida filha primogênita, Cláudia Sanches Rodrigues de Rezende, que muda de idade na sexta-feira, 2 de janeiro. Ela é casada com Joaquim Rodrigues de Rezende Neto, e mãe do advogado João Gabriel, e do quintanista também do curso de Direito na Faculdade de Franca, Luís Felipe. Os filhos seguem as pegadas do pai, promotor de Justiça, e da mãe advogada. Tem ainda as “quase noras” Ana Beatriz e Mariana. Parabéns minha querida Cláudia, e que Deus a abençoe sempre.
Salute amico Mário
Este domingo, 28, é dia de cumprimentar o querido amigo de muitos anos, Mário Tomaso Puddu, que está começando novo ciclo de vida. Conhecemos e nos tornamos amigos há mais de 30 anos, durante uma viagem a Salvador, e essa amizade segue firme ao longo do tempo. Vai daqui o nosso abraço ao Mário e esposa Neuza, desejando um novo ano muito feliz, agora o tempo todo aqui no Brasil.
Dicas Práticas
Para conservar as frutas por mais tempo, deixe-as de molho numa tigela com água e sal. Além de lavar, o sal desinfeta naturalmente. Depois de secá-las, coloque na gaveta da geladeira forrada com papel toalha. Faça isso com as verduras e legumes também.
Parabéns, doutor!
Vamos antecipando os parabéns ao querido amigo e médico, Ulisses Gianecchini, que segunda-feira, 29, marca o ponto no calendário da vida. Além de excelente profissional da medicina, como cardiologista, Ulisses é a pessoa de finíssimo trato, educado e gentil. Na foto, Ulisses e seus dois filhos, o engenheiro Artur, e a estudante de medicina Isadora. Abraço a todos.
Boas Festas a todos!
São tantas as manifestações de carinho e amizade, que certamente não vou me lembrar de todas, mas no momento vou citando algumas lembranças carinhosas da dra. Ana Maria Bruxelas e esposo Mário, o amigo Laercinho do Paiolzinho, Cocapec, nos seus 40 anos, Usina de Laticínios Jussara, Fátima Baldoíno, Lúcia Helena Lemos, abraços incontáveis, mas todos bastante carinhosos, incluindo de ouvintes e leitores. Guardo a todos no coração.
Parabéns, amiga Nena!
Ela é amiga muito querida de toda a família, desde os bons tempos inesquecíveis do seu saudoso marido Ademir. A Nena muda de idade neste 2 de janeiro. Receba o abraço de todos nós, e siga feliz.
Querido amigo
Desde sábado, ele certamente recebe os fluidos positivos de tantos amigos, desejando tudo de bom ao aniversariante Aureliano de Paula Borges, artista das flores. É um amigo, a quem devo muitas finezas e antiga amizade. O nosso abraço ao Liliko, esposa Magda, filha, genro e netos queridos.
Co-Piada
O pai se dirige nervoso ao filho e fala em tom firme:
- Você só quer dinheiro e ficar na rua. Se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me esqueça, ouviu?
No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou:
- E aí, como foi na prova?
O filho perguntou:
- Quem é você?
Arquivo do Tempo
Foto velha em ano novo. Sabem identificar cada um desses antigos frequentadores dos bares da Praça Barão? Zé Agnaldo, Tonho da Lua, Omar Nardi, Geraldo Gomes (Pelotão), Lulu, Ismael, João Aquilino, Paulo Taveira, João Justo, Fábio Natal, José Luís... Conseguiram identificar?
Mensagem Final
Ninguém é pouco ou muito pra ninguém, somos a medida certa de quem aceita, ama e respeita.
E quer saber? Fica quem gosta, abraça quem sente e cuida quem se importa.
