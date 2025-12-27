As altas temperaturas registradas nos últimos dias provocaram um aumento significativo no consumo de água em toda a região de Franca.

Diante desse cenário, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que está mobilizando todas as equipes nas cidades onde atua, recursos operacionais e medidas técnicas disponíveis para assegurar o abastecimento à população.

Apesar dos esforços, a empresa alerta que o momento exige a colaboração de todos os consumidores. A orientação é para que a água seja utilizada de forma consciente, com atenção redobrada para evitar desperdícios, como lavagem de calçadas, quintais e veículos, além de priorizar o uso para atividades essenciais, como higiene pessoal, preparo de alimentos e consumo humano.