Sabesp orienta população a evitar desperdício de água no calorão

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Estação de Tratamento de Água de Franca
As altas temperaturas registradas nos últimos dias provocaram um aumento significativo no consumo de água em toda a região de Franca.

Diante desse cenário, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que está mobilizando todas as equipes nas cidades onde atua, recursos operacionais e medidas técnicas disponíveis para assegurar o abastecimento à população.

Apesar dos esforços, a empresa alerta que o momento exige a colaboração de todos os consumidores. A orientação é para que a água seja utilizada de forma consciente, com atenção redobrada para evitar desperdícios, como lavagem de calçadas, quintais e veículos, além de priorizar o uso para atividades essenciais, como higiene pessoal, preparo de alimentos e consumo humano.

A Sabesp destacou que a participação da população é fundamental para garantir a regularidade do fornecimento e minimizar possíveis impactos durante o período de calor intenso.

A companhia reforçou que pequenas atitudes no dia a dia fazem diferença e contribuem para a manutenção do abastecimento em toda a região.

