O acesso a um dos destinos turísticos mais procurados pelos francanos está prestes a mudar. O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Infraestrutura, publicou neste sábado, 20, o edital de licitação para a construção e gestão da ponte que ligará Cássia (MG) a Delfinópolis (MG) sobre o reservatório da hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes.

A obra promete pôr fim a décadas de isolamento e dependência das balsas, principal meio de travessia atual. Com 1.280 metros de extensão, a nova estrutura é estratégica para o turismo na Serra da Canastra e para o escoamento da produção agrícola.

Balsa

Atualmente, quem viaja para Delfinópolis enfrenta a travessia pelo Rio Grande via balsa, que opera 24 horas, mas exige tarifa e leva cerca de 15 minutos - sem contar o tempo de espera em filas.