O acesso a um dos destinos turísticos mais procurados pelos francanos está prestes a mudar. O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Infraestrutura, publicou neste sábado, 20, o edital de licitação para a construção e gestão da ponte que ligará Cássia (MG) a Delfinópolis (MG) sobre o reservatório da hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes.
A obra promete pôr fim a décadas de isolamento e dependência das balsas, principal meio de travessia atual. Com 1.280 metros de extensão, a nova estrutura é estratégica para o turismo na Serra da Canastra e para o escoamento da produção agrícola.
Balsa
Atualmente, quem viaja para Delfinópolis enfrenta a travessia pelo Rio Grande via balsa, que opera 24 horas, mas exige tarifa e leva cerca de 15 minutos - sem contar o tempo de espera em filas.
A nova ponte facilitará o deslocamento diário de cerca de 780 veículos. Segundo o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, a mudança transformará a realidade da região. "Essa ligação rodoviária direta reduzirá o tempo de travessia e ampliará o acesso a serviços, oportunidades e ao desenvolvimento regional."
Concessão e prazos
O projeto prevê um contrato de concessão com duração de 30 anos.
O investimento estimado para o projeto é de R$ 221,4 milhões, estruturado em parceria com a Codemge e com a participação da Eletrobras, atual responsável pela operação das balsas.
Após passar por consultas e audiências públicas em outubro e novembro, a expectativa do governo é que o leilão da concessão seja realizado ainda no primeiro trimestre de 2026.
