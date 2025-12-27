O Sesi Franca Basquete entrará em quadra neste sábado, 27, para um confronto direto contra o Brasília, pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida será disputada às 17h, no ginásio "Pedrocão", em Franca.

O duelo é decisivo para as duas equipes, que brigam diretamente pela quarta colocação da tabela — posição que garante a vantagem de decidir em casa o primeiro mata-mata da Copa Super 8. Há, inclusive, a possibilidade de que Franca e Brasília voltem a se enfrentar já na primeira fase do torneio.

Atualmente, o Sesi Franca ocupa a quarta posição, enquanto o Brasília aparece em quinto lugar. O time francano, atual campeão do NBB, tem uma vitória a mais que o adversário na competição.