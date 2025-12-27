29 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BASQUETE

Sesi Franca pega Brasília em briga direta na classificação do NBB

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete
Treino do elenco do Sesi Franca Basquete no ginásio Pedrocão
Treino do elenco do Sesi Franca Basquete no ginásio Pedrocão

O Sesi Franca Basquete entrará em quadra neste sábado, 27, para um confronto direto contra o Brasília, pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida será disputada às 17h, no ginásio "Pedrocão", em Franca.

O duelo é decisivo para as duas equipes, que brigam diretamente pela quarta colocação da tabela — posição que garante a vantagem de decidir em casa o primeiro mata-mata da Copa Super 8. Há, inclusive, a possibilidade de que Franca e Brasília voltem a se enfrentar já na primeira fase do torneio.

Atualmente, o Sesi Franca ocupa a quarta posição, enquanto o Brasília aparece em quinto lugar. O time francano, atual campeão do NBB, tem uma vitória a mais que o adversário na competição.

A partida deste sábado é o penúltimo jogo do Sesi Franca em 2025. A equipe ainda encerra o ano atuando novamente em casa, contra o Rio Claro, também pelo NBB, no dia 29.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários