Aos 6 meses de vida, Miguel Poderini trava uma batalha pela própria sobrevivência. Diagnosticado com Síndrome de West, que provoca paralisia e atrofia muscular progressiva, o bebê aparenta ter apenas 2 meses devido à fragilidade de sua condição. Hoje, ele vive entre aparelhos e a esperança de uma família que corre contra o tempo.

Moradores de Ribeirão Corrente, na região de Franca, Miguel e sua mãe, Eliana Cristina Poderini, 29 anos, estão atualmente no HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto. A criança foi internada para exames e mantida no local após o diagnóstico de um quadro de anemia grave.

A realidade médica

A rotina de Miguel é dura. Para respirar, ele depende de uma traqueostomia. Para se alimentar, usa uma sonda. A doença avança, tirando suas forças e movimentos.