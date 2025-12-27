Aos 6 meses de vida, Miguel Poderini trava uma batalha pela própria sobrevivência. Diagnosticado com Síndrome de West, que provoca paralisia e atrofia muscular progressiva, o bebê aparenta ter apenas 2 meses devido à fragilidade de sua condição. Hoje, ele vive entre aparelhos e a esperança de uma família que corre contra o tempo.
Moradores de Ribeirão Corrente, na região de Franca, Miguel e sua mãe, Eliana Cristina Poderini, 29 anos, estão atualmente no HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto. A criança foi internada para exames e mantida no local após o diagnóstico de um quadro de anemia grave.
A realidade médica
A rotina de Miguel é dura. Para respirar, ele depende de uma traqueostomia. Para se alimentar, usa uma sonda. A doença avança, tirando suas forças e movimentos.
Segundo a tia da criança, Elisa Poderini, a alta hospitalar está próxima, mas ir para casa traz um novo desafio. "O SUS (Sistema Único de Saúde) não fornece todos os equipamentos e insumos para o cuidado domiciliar (home care). A família vive o medo diário de não conseguir manter o Miguel estável", relatou.
Além do suporte em casa, Miguel precisa com urgência de uma cirurgia para conter os efeitos da atrofia muscular e garantir qualidade de vida. O procedimento não é realizado de imediato pelo HC devido à longa fila de espera, e a doença não espera.
A luta é conduzida por Eliana, mãe solo que precisou deixar de trabalhar para se dedicar integralmente aos cuidados do filho.
Para custear a cirurgia, medicações contínuas, transporte e a estrutura para manter Miguel vivo em casa, a família precisa arrecadar R$ 15 mil.
Como ajudar?
A família lançou uma campanha com uma meta clara: encontrar 749 pessoas dispostas a doar R$ 20,00.
"É um valor pequeno para quem doa, mas capaz de sustentar aparelhos e salvar uma vida", diz o apelo da família. As doações são feitas através da plataforma Vakinha Online, que garante a transparência e o direcionamento dos recursos para o tratamento.
- Link para doação:
Acesse a Vakinha do Miguel
- Situação: A plataforma aceita PIX diretamente pelo site.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.