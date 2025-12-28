Se você gosta de planejar viagens ou apenas descansar, pode começar a sorrir. Os feriados de 2026 já estão definidos e o portal GCN/sampi traz uma ótima notícia: o próximo ano será repleto de datas perfeitas para emendar a folga com o fim de semana.

Ao contrário de anos em que muitos feriados "morrem" no fim de semana, como foi grande parte desse ano de 2025, o 2026 terá apenas duas datas oficiais caindo em um domingo (15 de novembro, Proclamação da República) e em um sábado (28 de novembro, Aniversário de Franca).

O "ano dos emendões"

A configuração do calendário favorece os famosos "feriadões". Há diversas oportunidades de folgas de 3 ou até 4 dias:

Terças e Quintas (Possíveis pontes): O ano já começa com o Ano Novo numa quinta-feira. O Carnaval (fevereiro) e Tiradentes (abril) caem na terça, enquanto Corpus Christi (junho) é na quinta.

Sextas e Segundas (Fim de semana estendido): Datas como a Sexta-feira Santa, Dia do Trabalho, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Consciência Negra e Natal garantem, no mínimo, três dias seguidos de descanso.

Confira a lista completa: