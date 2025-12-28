Se você gosta de planejar viagens ou apenas descansar, pode começar a sorrir. Os feriados de 2026 já estão definidos e o portal GCN/sampi traz uma ótima notícia: o próximo ano será repleto de datas perfeitas para emendar a folga com o fim de semana.
Ao contrário de anos em que muitos feriados "morrem" no fim de semana, como foi grande parte desse ano de 2025, o 2026 terá apenas duas datas oficiais caindo em um domingo (15 de novembro, Proclamação da República) e em um sábado (28 de novembro, Aniversário de Franca).
O "ano dos emendões"
A configuração do calendário favorece os famosos "feriadões". Há diversas oportunidades de folgas de 3 ou até 4 dias:
- Terças e Quintas (Possíveis pontes): O ano já começa com o Ano Novo numa quinta-feira. O Carnaval (fevereiro) e Tiradentes (abril) caem na terça, enquanto Corpus Christi (junho) é na quinta.
- Sextas e Segundas (Fim de semana estendido): Datas como a Sexta-feira Santa, Dia do Trabalho, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Consciência Negra e Natal garantem, no mínimo, três dias seguidos de descanso.
Confira a lista completa:
- 01/01 (Quinta): Confraternização Universal / Ano Novo
- 17/02 (Terça): Carnaval
- 03/04 (Sexta): Paixão de Cristo / Sexta-feira Santa
- 21/04 (Terça): Tiradentes
- 01/05 (Sexta): Dia do Trabalho
- 04/06 (Quinta): Corpus Christi
- 07/09 (Segunda): Independência do Brasil
- 12/10 (Segunda): Nossa Sra. Aparecida
- 02/11 (Segunda): Finados
- 15/11 (Domingo): Proclamação da República
- 20/11 (Sexta): Dia da Consciência Negra
- 28/11 (Sábado) Aniversário de Franca (municipal)
- 08/12 (Terça): Padroeira de Franca (municipal)
- 25/12 (Sexta): Natal
Além dos feriados já previstos todos os anos, em 2026 a Copa do Mundo irá proporcionar ainda mais feriados ou pontos facultativos, dependendo de como for o desempenho da Seleção Brasileira. A competição está marcada para começar dia 11 de junho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.