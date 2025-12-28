29 de dezembro de 2025
Prepare as malas: 2026 será o ano dos feriados prolongados

Se você gosta de planejar viagens ou apenas descansar, pode começar a sorrir. Os feriados de 2026 já estão definidos e o portal GCN/sampi traz uma ótima notícia: o próximo ano será repleto de datas perfeitas para emendar a folga com o fim de semana.

Ao contrário de anos em que muitos feriados "morrem" no fim de semana, como foi grande parte desse ano de 2025, o 2026 terá apenas duas datas oficiais caindo em um domingo (15 de novembro, Proclamação da República) e em um sábado (28 de novembro, Aniversário de Franca).

O "ano dos emendões"

A configuração do calendário favorece os famosos "feriadões". Há diversas oportunidades de folgas de 3 ou até 4 dias:

  • Terças e Quintas (Possíveis pontes): O ano já começa com o Ano Novo numa quinta-feira. O Carnaval (fevereiro) e Tiradentes (abril) caem na terça, enquanto Corpus Christi (junho) é na quinta.
  • Sextas e Segundas (Fim de semana estendido): Datas como a Sexta-feira Santa, Dia do Trabalho, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Consciência Negra e Natal garantem, no mínimo, três dias seguidos de descanso.

Confira a lista completa:

  • 01/01 (Quinta): Confraternização Universal / Ano Novo
  • 17/02 (Terça): Carnaval
  • 03/04 (Sexta): Paixão de Cristo / Sexta-feira Santa
  • 21/04 (Terça): Tiradentes
  • 01/05 (Sexta): Dia do Trabalho
  • 04/06 (Quinta): Corpus Christi
  • 07/09 (Segunda): Independência do Brasil
  • 12/10 (Segunda): Nossa Sra. Aparecida
  • 02/11 (Segunda): Finados
  • 15/11 (Domingo): Proclamação da República
  • 20/11 (Sexta): Dia da Consciência Negra 
  • 28/11 (Sábado) Aniversário de Franca (municipal)
  • 08/12 (Terça): Padroeira de Franca (municipal)
  • 25/12 (Sexta): Natal

Além dos feriados já previstos todos os anos, em 2026 a Copa do Mundo irá proporcionar ainda mais feriados ou pontos facultativos, dependendo de como for o desempenho da Seleção Brasileira. A competição está marcada para começar dia 11 de junho.

