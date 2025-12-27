A região de Franca registrou crescimento de 140,7% nas vendas de imóveis e de 239,47% nas locações no acumulado de 2025, segundo dados do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

Apesar do saldo anual positivo, o mês de novembro registrou uma "freada". Na comparação com outubro, houve queda de 51,8% nas vendas e 31,9% nas locações. Para o presidente do Crecisp, José Augusto Viana Neto, o movimento reflete uma "acomodação natural" após meses de fortes oscilações.

O que o francano compra?

O perfil do imóvel mais negociado em novembro revela a busca por preços acessíveis. A maioria das vendas concentrou-se na periferia (57,1%), com valores de até R$ 200 mil.

Tipo : casas de 3 dormitórios ou apartamentos compactos de 2 dormitórios (até 50 m²).

: casas de 3 dormitórios ou apartamentos compactos de 2 dormitórios (até 50 m²). Pagamento: a Caixa Econômica Federal reina absoluta, financiando 64,3% dos negócios.

Perfil do aluguel