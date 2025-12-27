A região de Franca registrou crescimento de 140,7% nas vendas de imóveis e de 239,47% nas locações no acumulado de 2025, segundo dados do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).
Apesar do saldo anual positivo, o mês de novembro registrou uma "freada". Na comparação com outubro, houve queda de 51,8% nas vendas e 31,9% nas locações. Para o presidente do Crecisp, José Augusto Viana Neto, o movimento reflete uma "acomodação natural" após meses de fortes oscilações.
O que o francano compra?
O perfil do imóvel mais negociado em novembro revela a busca por preços acessíveis. A maioria das vendas concentrou-se na periferia (57,1%), com valores de até R$ 200 mil.
- Tipo: casas de 3 dormitórios ou apartamentos compactos de 2 dormitórios (até 50 m²).
- Pagamento: a Caixa Econômica Federal reina absoluta, financiando 64,3% dos negócios.
Perfil do aluguel
Quem procura imóvel para alugar em Franca tem preferido pagar mensalidades entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00.
- Garantia: o fiador continua sendo a modalidade favorita (42,1%), seguida pelo seguro-fiança.
- Localização: a periferia também lidera a preferência dos inquilinos (47%), seguida pela região central (37%).
"Esses números reforçam a resiliência do mercado local (...) e evidenciam a busca do consumidor por preços compatíveis com sua renda", analisou Viana Neto.
O levantamento consultou 70 imobiliárias em Franca e cidades vizinhas (como Guaíra, Ituverava e São Joaquim da Barra).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.