O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas para Franca. O primeiro é de grande perigo (vermelho) para onda de calor, e o segundo indica perigo potencial (amarelo) para tempestade.

Segundo o instituto, o alerta vermelho aponta temperaturas até 5°C acima da média por mais de cinco dias. Já o aviso de tempestade indica risco de chuva forte, ventos intensos, queda de energia e outros transtornos.

Na prática, o último fim de semana do ano em Franca deverá ser típico de verão: calor, alta umidade e pancadas de chuva. A previsão indica que, embora o sol apareça, os francanos devem ficar atentos às mudanças repentinas no tempo, especialmente na tarde deste sábado, 27.

Sábado: calor e chuva volumosa