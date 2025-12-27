O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas para Franca. O primeiro é de grande perigo (vermelho) para onda de calor, e o segundo indica perigo potencial (amarelo) para tempestade.
Segundo o instituto, o alerta vermelho aponta temperaturas até 5°C acima da média por mais de cinco dias. Já o aviso de tempestade indica risco de chuva forte, ventos intensos, queda de energia e outros transtornos.
Na prática, o último fim de semana do ano em Franca deverá ser típico de verão: calor, alta umidade e pancadas de chuva. A previsão indica que, embora o sol apareça, os francanos devem ficar atentos às mudanças repentinas no tempo, especialmente na tarde deste sábado, 27.
Sábado: calor e chuva volumosa
Neste sábado, o dia começou com sol entre muitas nuvens, mas a tarde promete instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva que podem acumular um volume considerável de 15,6 mm.
O calor segue intenso, com temperaturas variando entre 20°C e 31°C. À noite, a chuva deve cessar, mas o céu permanece com muitas nuvens.
Domingo: neblina e ar abafado
O domingo, 28, começa de forma diferente, com previsão de neblina logo pela manhã. O sol aparece, mas as pancadas de chuva retornam à tarde e se estendem pela noite.
A previsão indica baixo volume de chuva, em torno de 1,7 milímetros, com a umidade relativa podendo chegar a 100%, enquanto as temperaturas permanecem elevadas, variando entre 20°C e 30°C.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.