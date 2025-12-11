Uma jovem de 21 anos procurou o Plantão Policial de Franca na noite dessa quarta-feira, 11, para denunciar o ex-namorado, de 31 anos, por divulgar um vídeo íntimo sem o consentimento dela. O caso foi registrado como divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia, crime previsto na lei brasileira.
Segundo o boletim de ocorrência, a jovem contou que manteve um relacionamento de três anos com o investigado, encerrado em outubro de 2024. Hoje, ela vive em união estável com um novo companheiro.
De acordo com o relato da vítima, o ex utilizou um perfil falso no Instagram para enviar ao atual namorado dela um vídeo íntimo dos dois, registrado quando ainda estavam juntos. A gravação foi enviada como “visualização única”, recurso que impede o salvamento do arquivo.
A jovem afirmou ter descoberto que o ex usou o próprio e-mail pessoal para criar ou acessar a conta falsa usada no envio do conteúdo. Prints, links e capturas de tela foram entregues aos policiais e anexados ao Portal de Vídeos da Polícia Civil como prova.
Abalada, ela disse que deseja que o ex responda criminalmente pelo que fez e que seja responsabilizado na forma da lei. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
A.S. 1 dia atrasEngraçado que quando vivi a mesma coisa há mais de 10 anos atrás, isso não virava manchete. A pessoa que me atendeu na delegacia me mostrou uma pilha de papéis dizendo que meu caso ficaria arquivado e não iria pra frente, assim como os outros. Ainda bem que progredimos…