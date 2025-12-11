13 de dezembro de 2025
EM FRANCA

Jovem denuncia ex por divulgar vídeo íntimo na internet

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Jovem vai até a CPJ na noite de quarta-feira, para denunciar ex-companheiro
Jovem vai até a CPJ na noite de quarta-feira, para denunciar ex-companheiro

Uma jovem de 21 anos procurou o Plantão Policial de Franca na noite dessa quarta-feira,  11, para denunciar o ex-namorado, de 31 anos, por divulgar um vídeo íntimo sem o consentimento dela. O caso foi registrado como divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia, crime previsto na lei brasileira.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem contou que manteve um relacionamento de três anos com o investigado, encerrado em outubro de 2024. Hoje, ela vive em união estável com um novo companheiro.

De acordo com o relato da vítima, o ex utilizou um perfil falso no Instagram para enviar ao atual namorado dela um vídeo íntimo dos dois, registrado quando ainda estavam juntos. A gravação foi enviada como “visualização única”, recurso que impede o salvamento do arquivo.

A jovem afirmou ter descoberto que o ex usou o próprio e-mail pessoal para criar ou acessar a conta falsa usada no envio do conteúdo. Prints, links e capturas de tela foram entregues aos policiais e anexados ao Portal de Vídeos da Polícia Civil como prova.

Abalada, ela disse que deseja que o ex responda criminalmente pelo que fez e que seja responsabilizado na forma da lei. O caso será investigado pela Polícia Civil.

  • A.S. 1 dia atras
    Engraçado que quando vivi a mesma coisa há mais de 10 anos atrás, isso não virava manchete. A pessoa que me atendeu na delegacia me mostrou uma pilha de papéis dizendo que meu caso ficaria arquivado e não iria pra frente, assim como os outros. Ainda bem que progredimos…