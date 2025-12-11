Uma jovem de 21 anos procurou o Plantão Policial de Franca na noite dessa quarta-feira, 11, para denunciar o ex-namorado, de 31 anos, por divulgar um vídeo íntimo sem o consentimento dela. O caso foi registrado como divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia, crime previsto na lei brasileira.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem contou que manteve um relacionamento de três anos com o investigado, encerrado em outubro de 2024. Hoje, ela vive em união estável com um novo companheiro.

De acordo com o relato da vítima, o ex utilizou um perfil falso no Instagram para enviar ao atual namorado dela um vídeo íntimo dos dois, registrado quando ainda estavam juntos. A gravação foi enviada como “visualização única”, recurso que impede o salvamento do arquivo.