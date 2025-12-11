O gerente James Cristian, de 46 anos, vai a júri popular nesta quinta-feira, 11, às 9h, no fórum de Franca. Ele foi preso no ano passado após atropelar e matar a namorada Amanda Maria Farias de Araújo, de 27 anos, no Jardim Paulistano, região leste da cidade.

O réu permanece detido na Penitenciária de Franca. O julgamento ocorre um ano e um mês após o crime, que chocou moradores da cidade de Franca.

A defesa de James alegou que ele agiu sob extrema emoção no dia dos fatos e que se arrependeu. É esse argumento que será usado para pleitear o homicídio privilegiado, e não o crime de feminicídio.