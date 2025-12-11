A Rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente, está totalmente interditada desde a madrugada desta quinta-feira, 11, após a queda de um poste de energia que deixou os fios atravessados no meio da pista, impossibilitando a passagem de veículos.

O incidente aconteceu por volta das 4h da manhã. Logo após a queda, a CPFL esteve no local e realizou o desligamento da rede elétrica para evitar riscos aos motoristas e à equipe que atuava na via.

De acordo com testemunhas, o poste já apresentava sinais de inclinação há algum tempo e estaria “tombando”, mas as causas exatas da queda ainda serão identificadas.