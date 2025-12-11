13 de dezembro de 2025
INTERDITADA

Poste cai e interdita completamente a Rodovia Nelson Nogueira

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Poste de energia cai e interdita a rodovia Nelson Nogueira
Poste de energia cai e interdita a rodovia Nelson Nogueira

A Rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente, está totalmente interditada desde a madrugada desta quinta-feira, 11, após a queda de um poste de energia que deixou os fios atravessados no meio da pista, impossibilitando a passagem de veículos.

O incidente aconteceu por volta das 4h da manhã. Logo após a queda, a CPFL esteve no local e realizou o desligamento da rede elétrica para evitar riscos aos motoristas e à equipe que atuava na via.

De acordo com testemunhas, o poste já apresentava sinais de inclinação há algum tempo e estaria “tombando”, mas as causas exatas da queda ainda serão identificadas.

A Guarda Civil Municipal permanece no local desde as primeiras horas da manhã, controlando o trânsito e aguardando a CPFL para realizar todo o procedimento necessário: retirada do poste danificado, remoção dos fios e instalação de uma nova estrutura para liberar o tráfego com segurança.

Motoristas que utilizam a via devem buscar rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos. Ainda não há previsão de liberação da rodovia.

