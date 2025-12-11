Uma família moradora no Prolongamento da Vila Santa Cruz, em Franca, vive momentos de angústia e indignação após a cachorrinha de estimação, chamada Katy, de 6 anos, ser atropelada na porta de casa. O caso, registrado na Rua Cesário João Careta, envolve a acusação de omissão de socorro por parte da condutora do veículo.

Segundo o relato da tutora, o acidente ocorreu enquanto o marido e um vizinho capinavam a frente da residência. A cachorra estava parada na rua, quando um veículo Ford EcoSport passou e a atingiu.

"Dá para ver no vídeo que ela não corre, ela ficou o tempo inteiro parada. A mulher vem com tudo em cima da cachorra. Dá até uma pancada, a cachorra grita. É um barulho tão alto que deu para escutar de dentro de casa", relatou a tutora.

Fuga e perseguição