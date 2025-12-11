Os estudantes Gabriel Ribeiro Alves, de 15 anos, e Arthur Rocholli Amparado Garcia, de 11 anos, ambos alunos da Escola Estadual "David Carneiro Ewbank", em Franca, foram vencedores do Concurso de Cartão de Natal 2025 promovido pela Arteris ViaPaulista. Os jovens participaram na categoria destinada a alunos do 6º ao 9º ano, sob orientação da professora Eliane Aparecida de Oliveira.

A edição deste ano registrou 499 inscrições e envolveu escolas de 22 municípios atendidos pelo trecho administrado pela concessionária. Entre eles, Franca se destacou com as premiações de Gabriel e Arthur, representando o município.

O concurso integra os programas educacionais Projeto Escola e Viva Meio Ambiente, que incentivam a criatividade e reforçam valores de segurança no trânsito, sustentabilidade e cidadania. O tema de 2025 - “Quem encontra um ponto aumenta um conto” - desafiou os participantes a transformar pontos pré-marcados em desenhos originais com mensagens sobre segurança viária e consciência ambiental, alinhadas ao espírito natalino.