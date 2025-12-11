A USP (Universidade de São Paulo) abriu inscrições para uma oportunidade imperdível de qualificação profissional e cidadã. Por meio do Programa CEURS-SP (Capacitação e Estudos Urbanos e Regionais para a Sustentabilidade), a instituição oferece 5 mil vagas em cursos totalmente gratuitos e online, voltados para soluções sustentáveis em ambientes urbanos.

O objetivo da iniciativa é promover a "municipalização do desenvolvimento sustentável", capacitando gestores públicos, lideranças locais e qualquer cidadão interessado em aplicar práticas inovadoras em seus municípios.

Temas estratégicos e certificação

Os cursos são de curta duração e focam em gargalos reais das cidades brasileiras. Uma das grandes vantagens é a flexibilidade: os módulos são autoinstrucionais, permitindo que o aluno organize seu próprio horário de estudo.