A USP (Universidade de São Paulo) abriu inscrições para uma oportunidade imperdível de qualificação profissional e cidadã. Por meio do Programa CEURS-SP (Capacitação e Estudos Urbanos e Regionais para a Sustentabilidade), a instituição oferece 5 mil vagas em cursos totalmente gratuitos e online, voltados para soluções sustentáveis em ambientes urbanos.
O objetivo da iniciativa é promover a "municipalização do desenvolvimento sustentável", capacitando gestores públicos, lideranças locais e qualquer cidadão interessado em aplicar práticas inovadoras em seus municípios.
Temas estratégicos e certificação
Os cursos são de curta duração e focam em gargalos reais das cidades brasileiras. Uma das grandes vantagens é a flexibilidade: os módulos são autoinstrucionais, permitindo que o aluno organize seu próprio horário de estudo.
Debora Braga, professora da ECA-USP e supervisora do módulo de “Turismo Sustentável”, destaca o peso da qualificação. “Os cursos oferecem certificação da Universidade de São Paulo (USP) para todos os participantes que concluírem cada módulo, sendo possível se inscrever em quantos desejarem”, explica a docente.
Confira os cursos disponíveis:
- Municipalização da Agenda 2030 (10h)
- Ambientes de Inovação (5h)
- Economia Circular (5h)
- Infraestrutura Verde e Soluções Baseadas na Natureza (5h)
- Qualidade de Vida, Esporte e Lazer (5h)
- Resíduos Sólidos (5h)
- Saneamento Básico (5h)
- Saúde da Mulher (5h)
- Turismo Sustentável (5h)
Parceria de sucesso
O programa é fruto de uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A metodologia já foi testada e aprovada nacionalmente: o Programa CEURS já capacitou mais de 1.300 agentes municipais em mais de 250 cidades brasileiras.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pela internet. Basta clicar aqui. Como as vagas são limitadas (5 mil no total), recomenda-se que os interessados garantam o cadastro o quanto antes.
