O clima natalino tomou conta da quadra da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca. Para marcar o fechamento do semestre de 2025, a instituição realizou uma série de apresentações que reuniram mais de 360 atendidos dos ensinos Infantil, Fundamental e do Socioeducacional.

O evento foi uma celebração de conquistas e talentos, transformando a escola em um grande palco teatral que encantou familiares e colaboradores. Segundo a diretora da escola especial, Maria Georgina Marques Tonello, o sucesso é fruto de uma construção coletiva. “Um teatro desse porte não se constrói em um dia; foram meses de preparação. Agradeço a presença dos pais, tão importante nessa caminhada conjunta”, afirmou.

Protagonismo em três atos

O evento estimulou a autonomia dos alunos, que participaram ativamente de todo o processo artístico, desde a confecção de figurinos e cenários até a performance final. Três grandes temas conduziram o espetáculo:

O Pequeno Príncipe: Com foco em valores como amizade e solidariedade, esta apresentação contou com cenários criativos feitos com materiais recicláveis (como aviões de garrafa PET). “Foi um momento de aprendizado e crescimento. Vimos a alegria e satisfação dos alunos”, relatou a coordenadora Lidiane Ferracini. Turma da Mônica: A ludicidade tomou conta do palco com a releitura dos personagens clássicos de Mauricio de Sousa. Mônica (com seu coelho Sansão), Cebolinha e Magali divertiram a plateia. Viagem pelo Brasil: O musical "A Fantástica Viagem de Trem pelos Estados do Brasil" reuniu 91 alunos para celebrar a diversidade cultural do país. Com bandeiras e coreografias típicas, a peça foi resultado de uma ampla pesquisa dos educadores para garantir a inclusão de todos.

Cantata itinerante