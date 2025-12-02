A cidade de Franca recebeu R$ 309.028.282,63 em repasses do Governo do Estado de São Paulo ao longo de 2025, segundo dados oficiais do sistema estadual de distribuição de receitas. Esse conjunto de transferências reúne principalmente verbas de ICMS e IPVA, além de parcelas menores do Fundo de Exportação do IPI e compensações financeiras previstas em lei.
Os repasses estaduais são uma das principais fontes de receita das prefeituras paulistas. No caso de Franca, eles desempenham papel direto no financiamento de áreas como saúde, educação, transporte, limpeza urbana, assistência social e manutenção de infraestrutura.
Mês a mês: como Franca recebeu os recursos
O ano começou forte para Franca. Em janeiro, o município recebeu R$ 59.604.747,54, o maior repasse mensal do ano, impulsionado pelo alto volume de arrecadação do IPVA, que concentra grande parte dos pagamentos no início do calendário. Já em fevereiro, foram transferidos R$ 32.054.701,74, refletindo o segundo ciclo de cobrança do imposto e a estabilidade do ICMS.
Em março, Franca recebeu R$ 29.007.074,12, enquanto abril e maio totalizaram R$ 29.246.005,94 e R$ 26.513.117,25, respectivamente. Esses meses marcam a transição entre a forte entrada do IPVA e um período de arrecadação mais equilibrado, sustentado principalmente pelo ICMS - imposto que acompanha o consumo e a atividade econômica.
A partir de junho, os valores começam a se estabilizar em um patamar menor, já que o IPVA praticamente se encerra e o município passa a depender principalmente das oscilações do ICMS. O mês fechou com R$ 16.055.977,11, seguido por R$ 26.595.387,52 em julho, R$ 21.309.486,32 em agosto e R$ 25.159.674,90 em setembro.
O último trimestre manteve o mesmo ritmo: R$ 21.651.787,52 em outubro, R$ 14.715.939,04 em novembro e, por fim, R$ 6.014.384,23 em dezembro, mês que costuma registrar repasses significativamente menores por conta de deduções, ajustes e fechamento contábil do exercício.
Repasses para o caixa municipal
No total, os mais de R$ 309 milhões recebidos em 2025 reforçam a importância dos tributos estaduais para Franca. A fatia do ICMS, que reflete diretamente o desempenho econômico e o volume de consumo, compõe a maior parte do montante, enquanto o IPVA acompanha o tamanho da frota de veículos do município.
Esses valores entram diariamente na conta da Prefeitura. Cada variação na arrecadação tem impacto direto na capacidade de execução de políticas públicas e na oferta de serviços essenciais.
