A cidade de Franca recebeu R$ 309.028.282,63 em repasses do Governo do Estado de São Paulo ao longo de 2025, segundo dados oficiais do sistema estadual de distribuição de receitas. Esse conjunto de transferências reúne principalmente verbas de ICMS e IPVA, além de parcelas menores do Fundo de Exportação do IPI e compensações financeiras previstas em lei.

Os repasses estaduais são uma das principais fontes de receita das prefeituras paulistas. No caso de Franca, eles desempenham papel direto no financiamento de áreas como saúde, educação, transporte, limpeza urbana, assistência social e manutenção de infraestrutura.

Mês a mês: como Franca recebeu os recursos

O ano começou forte para Franca. Em janeiro, o município recebeu R$ 59.604.747,54, o maior repasse mensal do ano, impulsionado pelo alto volume de arrecadação do IPVA, que concentra grande parte dos pagamentos no início do calendário. Já em fevereiro, foram transferidos R$ 32.054.701,74, refletindo o segundo ciclo de cobrança do imposto e a estabilidade do ICMS.