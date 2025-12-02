02 de dezembro de 2025
PRESIDENTE VARGAS

Ladrão arranca celular da recepção de hotel e é preso pela PM

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de Segurança
Homem furtando aparelho celular da recepção de hotel
Homem furtando aparelho celular da recepção de hotel

Um criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar após roubar um celular da recepção de um hotel na Avenida Presidente Vargas, na manhã dessa segunda-feira 1º.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra no estabelecimento e vai direto até a recepção. O aparelho estava ligado ao carregador. Ele pega o celular, arranca o cabo de forma brusca e foge correndo.

O funcionário do hotel ainda tentou perseguir o suspeito, mas não conseguiu alcançá-lo. Ele acionou a Polícia Militar e mostrou as imagens das câmeras de segurança. Com base nas características informadas, os policiais localizaram o homem na Rua Minas Gerais.

Durante a abordagem, o celular foi encontrado no bolso do suspeito, e no outro bolso havia pedras de crack. Ele foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante. O aparelho foi recuperado e devolvido ao funcionário.

