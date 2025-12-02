Um criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar após roubar um celular da recepção de um hotel na Avenida Presidente Vargas, na manhã dessa segunda-feira 1º.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra no estabelecimento e vai direto até a recepção. O aparelho estava ligado ao carregador. Ele pega o celular, arranca o cabo de forma brusca e foge correndo.

O funcionário do hotel ainda tentou perseguir o suspeito, mas não conseguiu alcançá-lo. Ele acionou a Polícia Militar e mostrou as imagens das câmeras de segurança. Com base nas características informadas, os policiais localizaram o homem na Rua Minas Gerais.