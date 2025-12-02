A última sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca em 2025, que será realizada nesta terça-feira, 2, tem na pauta de votação o projeto de lei que cria a Calçada da Fama na cidade, de autoria do vereador Leandro O Patriota (PL). O Legislativo também votará o repasse de R$ 2,8 milhões a associações e centros comunitários sem fins lucrativos.

O encontro encerra o calendário ordinário, mas o Legislativo segue com atividades nesta semana. Na quarta-feira, 3, às 9h, a Câmara realiza a 2ª sessão extraordinária de 2025, convocada exclusivamente para votar projetos já em tramitação, sem expediente inicial.

No dia seguinte, quinta-feira, 4, será realizada a sessão para eleger a nova mesa diretora da Câmara Municipal e definir a composição das comissões permanentes para 2026.

Calçada da Fama