PÓDIO

Atleta de Franca conquista bicampeonato mundial de parajiu-jítsu

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação
Maikon Fernandes mostrando medalhas conquistadas no World Tour
Maikon Fernandes mostrando medalhas conquistadas no World Tour

Maikon Stênio Ramos Fernandes, de 33 anos, que mora em Franca e representa Jeriquara, tornou-se bicampeão mundial no World Tour Jiu-Jitsu Paradesporto (Mundial de Parajiujitsu) realizado em Teresópolis (RJ) nesse domingo, 30.

O atleta competiu na categoria K4, voltada a pessoas com baixa mobilidade nos membros inferiores. No combate de kimono, venceu o adversário por finalização. Já na disputa sem kimono, Maikon conquistou o primeiro lugar ao vencer por pontos.

“Busco ter reconhecimento nacional e internacional na luta por mais inclusão no esporte paralímpico e mostrar a importância do esporte na vida da pessoa com deficiência e os benefícios que nos proporciona na reabilitação e na prática, mostrar do que somos capazes de conquistar mesmo com algum tipo de deficiência”, disse Maikon.

Maikon é atleta da escola de jiu-jítsu Alicerce, de Franca, sob orientação do mestre Iaroslav Neoral e seus filhos, Iaroslav Neoral Filho e Iranslav Neoral.

O atleta busca patrocinadores e parceiros para continuar competindo em alto nível no ano de 2026, com o objetivo de disputar o próximo Mundial nos Emirados Árabes.

