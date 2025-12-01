A Polícia Civil de Franca investiga o desaparecimento de Jeferson Silva de Souza, 38 anos, que não é visto desde o dia 16 de novembro.
O pai dele registrou o boletim de ocorrência na quinta-feira, 27, relatando que o filho saiu de uma chácara localizada na rodovia João Traficante, km 19, região da Igrejinha, e não voltou mais para casa.
Segundo o pai, Jeferson costumava ser procurado por pessoas desconhecidas para supostos trabalhos e, dias antes do sumiço, teria sido levado por três homens que apareceram no local. Desde então, a família não recebeu nenhuma informação concreta sobre seu paradeiro.
Comentários iniciais insinuaram ao pai que o filho poderia ter sido alvo de um possível “tribunal do crime”, porém, não há confirmação sobre o que ocorreu com Jeferson.
A família pede ajuda para localizar o rapaz. Qualquer informação pode ser repassada à polícia. O caso segue em investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.