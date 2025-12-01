Um jovem identificado como Jackson Souza, morador de Passos (MG), morreu afogado na tarde desse domingo, 30, enquanto curtia um dia de lazer com amigos na cachoeira Quebra Anzol, na Serra da Canastra, em São João Batista do Glória (MG).

Segundo testemunhas, Jackson nadava normalmente quando mergulhou e não retornou à superfície. Os amigos estranharam a demora e começaram a procurá-lo, mas a água escura dificultou a visualização.

Preocupados, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes para o local. Mergulhadores iniciaram as buscas e localizaram o jovem submerso e já sem vida.