01 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Jovem morre após mergulho em cachoeira na Serra da Canastra

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Jackson Souza, morador de Passos, morreu afogado na tarde desse domingo, 30
Jackson Souza, morador de Passos, morreu afogado na tarde desse domingo, 30

Um jovem identificado como Jackson Souza, morador de Passos (MG), morreu afogado na tarde desse domingo, 30, enquanto curtia um dia de lazer com amigos na cachoeira Quebra Anzol, na Serra da Canastra, em São João Batista do Glória (MG).

Segundo testemunhas, Jackson nadava normalmente quando mergulhou e não retornou à superfície. Os amigos estranharam a demora e começaram a procurá-lo, mas a água escura dificultou a visualização.

Preocupados, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes para o local. Mergulhadores iniciaram as buscas e localizaram o jovem submerso e já sem vida.

 As causas exatas do afogamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

