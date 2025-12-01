O ala-pivô Lucas Dias, o ala-armador Georginho, o ala-armador Zu Júnior e o técnico Helinho Garcia — que atuou como assistente de Petrovic na Seleção Brasileira — já retornaram ao Sesi Franca Basquete para a sequência da temporada do NBB (Novo Basquete Brasil).

Dias e Georginho se destacaram nas duas vitórias do Brasil sobre o Chile: 82 a 66, em Valdivia, e 78 a 62, em São Paulo, pela janela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. Já o jovem Zu Júnior entrou em quadra apenas no jogo realizado na capital paulista, por decisão da comissão técnica.

O clube informou nesta segunda-feira, 1º, que os jogadores e o técnico retomaram os treinos com o elenco para se preparar para os dois próximos jogos no ginásio Pedrocão. O primeiro acontece nesta quarta-feira, 3, às 19h30, contra o Corinthians. Na sequência, a equipe recebe o São José na sexta-feira, 5, também às 19h30, no mesmo local.