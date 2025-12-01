Uma motocicleta Honda Falcon vermelha, furtada há quatro anos, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desse domingo, 30, no Jardim Santa Bárbara, em Franca. O veículo havia sido levado em janeiro de 2021 e, desde então, não tinha sido localizado.

Os policiais faziam patrulhamento quando avistaram a moto na rua Jerônimo Rosa de Souza, no Jardim Santa Bárbara. O condutor chamou a atenção e recebeu ordem de parada. Ele obedeceu e foi abordado.

Durante a conversa, o motociclista contou que teria pagado R$ 6 mil pela moto e que o restante do valor seria quitado com serviços de pintura, já que trabalha na área. No entanto, ao consultar a placa e o chassi, os policiais confirmaram que a Falcon era produto de furto registrado em 11 de janeiro de 2021.