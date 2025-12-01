01 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NO SANTA BÁRBARA

PM recupera moto furtada há 4 anos em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Viatura da Polícia Militar; o caso foi registrado na CPJ de Franca
Viatura da Polícia Militar; o caso foi registrado na CPJ de Franca

Uma motocicleta Honda Falcon vermelha, furtada há quatro anos, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desse domingo, 30, no Jardim Santa Bárbara, em Franca. O veículo havia sido levado em janeiro de 2021 e, desde então, não tinha sido localizado.

Os policiais faziam patrulhamento quando avistaram a moto na rua Jerônimo Rosa de Souza, no Jardim Santa Bárbara. O condutor chamou a atenção e recebeu ordem de parada. Ele obedeceu e foi abordado.

Durante a conversa, o motociclista contou que teria pagado R$ 6 mil pela moto e que o restante do valor seria quitado com serviços de pintura, já que trabalha na área. No entanto, ao consultar a placa e o chassi, os policiais confirmaram que a Falcon era produto de furto registrado em 11 de janeiro de 2021.

O homem foi levado ao Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Ele informou aos policiais quem seria o vendedor da moto, e as informações agora fazem parte da investigação. Após prestar esclarecimentos, o condutor foi liberado.

A motocicleta foi devolvida ao verdadeiro proprietário, e a Polícia Civil deve continuar apurando a possível participação do vendedor no crime de receptação e comércio de veículo furtado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários