Uma motocicleta Honda Falcon vermelha, furtada há quatro anos, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desse domingo, 30, no Jardim Santa Bárbara, em Franca. O veículo havia sido levado em janeiro de 2021 e, desde então, não tinha sido localizado.
Os policiais faziam patrulhamento quando avistaram a moto na rua Jerônimo Rosa de Souza, no Jardim Santa Bárbara. O condutor chamou a atenção e recebeu ordem de parada. Ele obedeceu e foi abordado.
Durante a conversa, o motociclista contou que teria pagado R$ 6 mil pela moto e que o restante do valor seria quitado com serviços de pintura, já que trabalha na área. No entanto, ao consultar a placa e o chassi, os policiais confirmaram que a Falcon era produto de furto registrado em 11 de janeiro de 2021.
O homem foi levado ao Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Ele informou aos policiais quem seria o vendedor da moto, e as informações agora fazem parte da investigação. Após prestar esclarecimentos, o condutor foi liberado.
A motocicleta foi devolvida ao verdadeiro proprietário, e a Polícia Civil deve continuar apurando a possível participação do vendedor no crime de receptação e comércio de veículo furtado.
