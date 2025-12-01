A Caravana de Natal da Coca-Cola volta a percorrer Franca nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de dezembro, sempre a partir das 19h, em dois trajetos diferentes, cruzando a cidade. Conhecida pelos caminhões iluminados, a ação deve atrair moradores que costumam acompanhar a passagem da frota pelas ruas e avenidas mais movimentadas.
Percurso de quinta-feira, 4 de dezembro
O trajeto desta quinta-feira começa na rua Joaquim Elias, saindo do Tiãozinho Supermercados. A carreata segue pela avenida Santa Cruz e sobe a avenida Major Nicácio, continuando pela avenida Dr. Hélio Palermo até a rotatória que dá acesso à avenida Orlando Dompieri.
Em seguida, entra na avenida Chico Júlio, alcança a rotatória e faz o acesso à avenida Dr. William Azzuz. Depois, percorre um pequeno trecho da avenida Dr. Flávio Rocha e segue pela rua Miragaia MMDC. O comboio atravessa ainda parte da rua Joaquim Cândido Guilobel e entra na rua Drauzio MMDC.
O percurso continua pela rua Jamil César da Silva até a avenida João Gonçalves, onde segue até a rotatória para acessar a rua Nelson Japaulo. Depois, entra na avenida Dr. Abrahão Brickmann e segue pela avenida Professor Moacir Vieira Coelho. Na sequência, acessa a rua Capitão Urico Batista de Avelar e continua até a rua Alberto Ferrante, retornando à avenida Chico Júlio.
A carreata segue pela via até acessar a rua Francisco Marques e, na rotatória, entra na avenida Ministro Rui Barbosa. Dela, segue para a rua Major Moura Mattos e depois para a rodovia Cândido Portinari, entrando na avenida Rio Negro. O trajeto continua até a rua Rio Trombetas, passando pela rotatória da Alonso y Alonso e encerrando o percurso no Galo Branco.
Percurso de sexta-feira, 5 de dezembro
Na sexta-feira, a saída será da rua São Paulo, no Varejão Irmãos Patrocínio, próximo à rotatória da avenida Brasil. O comboio segue pela avenida Alagoas e, depois, pela avenida Alonso y Alonso, até alcançar a rotatória de acesso à rua Maria Martins de Araújo. De lá, conecta-se com a avenida Paulo VI e adentra a rua dos Pracinhas, seguindo até a rotatória que leva à avenida dos Sapateiros.
A carreata percorre a avenida Pedro Henrique Cintra, que se transforma em avenida Aparecida Maia de Pádua e, em seguida, em rua Bem-Te-Vis. Na rotatória, entra na avenida Carlos Roberto Hadade e segue até acessar a avenida Emílio Paludeto, passando rapidamente pela rua Maria de Lourdes Magrin do Val. O comboio segue pela rua General Domingos José Fernandes, percorre parte da rua Nativo Borges da Silva e retorna à avenida Emílio Paludeto até a rotatória que dá acesso à avenida São Vicente.
Após a avenida São Vicente, entra na avenida Dr. Chafic Facury e acessa a rua Pedro Monteiro Paes Leme, passando pela rua Augusto Vanini e rua Ângelo Naldi. Depois, segue pela rua Orcalina dos Santos, que se torna rua Professor Moassir de Oliveira, até retornar à avenida Dr. Chafic Facury, que passa a se chamar avenida Vereador José Granzotte.
Na sequência, após a rotatória da Alonso y Alonso, o percurso continua pela rua Amazonas. A carreata acessa a rua Minas Gerais, passa por um trecho da rua Mato Grosso e segue pela avenida Brasil, entrando rapidamente na avenida Distrito Federal. Depois, percorre a rua Dr. Washington Luís e acessa a avenida Presidente Vargas, seguindo até a rua Benedito Menezes, que se transforma na rua Antônio Herrero.
O trajeto inclui ainda parte da rua Lafaiete Cordeiro Silva antes do acesso à avenida Dom Pedro I. Na rotatória, o comboio entra na avenida Nazira Aidar, que passa por outra rotatória antes de acessar a avenida Flávio Rocha, em um breve trecho. Na sequência, a carreata percorre a avenida Orlando Dompieri, segue até a avenida Dr. Hélio Palermo e, após a rotatória, entra na rua Afonso Pena.
O caminho continua pela rua José Marques Garcia até a avenida Major Nicácio. Depois, acessa a rua Estevão Leão Borroul, passa brevemente pela rua Nuno Alberto e entra na rua Dr. Júlio Cardoso até alcançar a avenida Champagnat, que se transforma em avenida Miguel Sábio de Mello. O trajeto segue até a rua das Primaveras, onde a carreata encerra o percurso, no estacionamento da Coca-Cola, no Parque do Castelo.
