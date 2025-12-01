O comércio de Franca vive uma expectativa de alta para este fim de ano. Segundo projeção do IE-ACIF (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), as vendas de Natal devem movimentar até R$ 56,1 milhões em dezembro.

O cenário positivo é impulsionado pela injeção de R$ 325 milhões referentes ao pagamento do 13º salário na economia e pelo bom momento do mercado de trabalho. Até setembro de 2025, a cidade registrou a criação de mais de 4,6 mil postos de trabalho formais.

Confiança em alta

A sondagem revela que o empresariado está confiante: 73,9% dos lojistas consultados avaliam as expectativas para a data como "excelentes" ou "boas".