O comércio de Franca vive uma expectativa de alta para este fim de ano. Segundo projeção do IE-ACIF (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), as vendas de Natal devem movimentar até R$ 56,1 milhões em dezembro.
O cenário positivo é impulsionado pela injeção de R$ 325 milhões referentes ao pagamento do 13º salário na economia e pelo bom momento do mercado de trabalho. Até setembro de 2025, a cidade registrou a criação de mais de 4,6 mil postos de trabalho formais.
Confiança em alta
A sondagem revela que o empresariado está confiante: 73,9% dos lojistas consultados avaliam as expectativas para a data como "excelentes" ou "boas".
Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, os números confirmam a força econômica do município. "A projeção de vendas, somada ao aumento do emprego e ao otimismo dos empresários, reforça que a cidade está preparada para avançar ainda mais", afirmou.
Confira abaixo a expectativa de faturamento:
- 39,1% dos lojistas esperam crescimento entre 5% e 10%;
- 34,8% projetam alta de até 5%;
- 26,1% esperam avançar acima de 10%.
Estratégias e consumo
Para atrair o consumidor, as estratégias já estão traçadas. Cerca de 87% das empresas usarão as redes sociais como principal canal de divulgação. Nas promoções, 26,1% apostarão em descontos gerais e 13,7% em ofertas relâmpago.
Raio-X do Natal 2025 em Franca
- Ticket médio: 34,8% dos comerciantes esperam vendas acima de R$ 300,00.
- Estoques: 52,2% dos lojistas afirmam estar com estoques maiores que no ano passado.
- Empregos temporários: 21,7% das empresas pretendem realizar contratações para o período.
Otimismo para 2026
O bom momento reflete também no planejamento futuro. Quando questionados sobre 2026, mais de 60% dos empresários estimam um crescimento de faturamento entre 5% e 10%, indicando confiança na manutenção do ritmo da economia local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.