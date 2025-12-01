02 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ECONOMIA

Natal deve injetar R$ 56,1 milhões no comércio de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Acif
Movimentação no calçadão da rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade
Movimentação no calçadão da rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade

O comércio de Franca vive uma expectativa de alta para este fim de ano. Segundo projeção do IE-ACIF (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), as vendas de Natal devem movimentar até R$ 56,1 milhões em dezembro.

O cenário positivo é impulsionado pela injeção de R$ 325 milhões referentes ao pagamento do 13º salário na economia e pelo bom momento do mercado de trabalho. Até setembro de 2025, a cidade registrou a criação de mais de 4,6 mil postos de trabalho formais.

Confiança em alta

A sondagem revela que o empresariado está confiante: 73,9% dos lojistas consultados avaliam as expectativas para a data como "excelentes" ou "boas".

Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, os números confirmam a força econômica do município. "A projeção de vendas, somada ao aumento do emprego e ao otimismo dos empresários, reforça que a cidade está preparada para avançar ainda mais", afirmou.

Confira abaixo a expectativa de faturamento:

  • 39,1% dos lojistas esperam crescimento entre 5% e 10%;
  • 34,8% projetam alta de até 5%;
  • 26,1% esperam avançar acima de 10%.

Estratégias e consumo

Para atrair o consumidor, as estratégias já estão traçadas. Cerca de 87% das empresas usarão as redes sociais como principal canal de divulgação. Nas promoções, 26,1% apostarão em descontos gerais e 13,7% em ofertas relâmpago.

Raio-X do Natal 2025 em Franca

  • Ticket médio: 34,8% dos comerciantes esperam vendas acima de R$ 300,00.
  • Estoques: 52,2% dos lojistas afirmam estar com estoques maiores que no ano passado.
  • Empregos temporários: 21,7% das empresas pretendem realizar contratações para o período.

Otimismo para 2026

O bom momento reflete também no planejamento futuro. Quando questionados sobre 2026, mais de 60% dos empresários estimam um crescimento de faturamento entre 5% e 10%, indicando confiança na manutenção do ritmo da economia local.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários