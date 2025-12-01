O Coletivo Arco-Íris está arrecadando brinquedos, alimentos, doces, balas e refrigerantes para a realização da 9ª edição do Natal Solidário, prevista para acontecer no próximo dia 20 de dezembro. A iniciativa acolhe famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente da região Oeste de Franca.

A expectativa é atender mais de 250 crianças e seus familiares, oferecendo brinquedos, almoço completo, bolo, refrigerante e momentos de confraternização. O tradicional Papai Noel do grupo também estará presente para animar a festa.

As contribuições podem ser feitas diretamente ao coletivo, que reforça que qualquer ajuda faz diferença para proporcionar um Natal mais inclusivo e afetuoso às famílias atendidas.