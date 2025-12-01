01 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Lavrador de 68 anos é encontrado morto em casa no Miramontes

Por Laís Bachur | de Franca
Laís Bachur/GCN
Cama onde o homem foi encontrado
Cama onde o homem foi encontrado

Um homem identificado como Leonildo Sales, de 68 anos, lavrador, foi encontrado morto dentro de sua própria casa na rua Noel Rosa no bairro Miramontes, em Franca, nesta segunda-feira, dia 1°. Segundo vizinhos, um cheiro forte começou a se espalhar pela rua, chamando a atenção para o fato de que Leonildo não era visto desde o último sábado.

Preocupado com o sumiço, um dos vizinhos entrou na residência e encontrou o lavrador sem vida. A família foi chamada imediatamente e, ao chegar, encontrou Leonildo deitado sobre a cama, já morto. O rosto dele estava muito machucado, com grande quantidade de sangue espalhada pelo quarto, o que deixou a cena ainda mais chocante.

A Perícia Técnica esteve no local e coletou evidências para determinar o que pode ter acontecido. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada, incluindo morte violenta, queda ou ataque de animais. Leonildo morava sozinho, apenas na companhia de dois cachorros, que também estavam na casa.

O caso agora segue em investigação, e a polícia aguarda laudos para esclarecer as causas da morte.

