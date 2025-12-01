Um homem identificado como Leonildo Sales, de 68 anos, lavrador, foi encontrado morto dentro de sua própria casa na rua Noel Rosa no bairro Miramontes, em Franca, nesta segunda-feira, dia 1°. Segundo vizinhos, um cheiro forte começou a se espalhar pela rua, chamando a atenção para o fato de que Leonildo não era visto desde o último sábado.

Preocupado com o sumiço, um dos vizinhos entrou na residência e encontrou o lavrador sem vida. A família foi chamada imediatamente e, ao chegar, encontrou Leonildo deitado sobre a cama, já morto. O rosto dele estava muito machucado, com grande quantidade de sangue espalhada pelo quarto, o que deixou a cena ainda mais chocante.

A Perícia Técnica esteve no local e coletou evidências para determinar o que pode ter acontecido. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada, incluindo morte violenta, queda ou ataque de animais. Leonildo morava sozinho, apenas na companhia de dois cachorros, que também estavam na casa.