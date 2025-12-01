O caso da mulher que pegou e não pagou um óculos de sol avaliado em R$ 1.000, ocorrido em uma ótica na Praça Barão, no Centro de Franca, teve um desfecho na semana passada. A mulher, que havia sido flagrada por câmeras de segurança, foi identificada pela polícia.

Segundo informações atualizadas pelos proprietários da loja, ela reside na cidade de Rifaina. Após o contato das autoridades policiais, familiares da suspeita — a filha e o genro — compareceram ao estabelecimento durante o fim de semana para resolver a situação.

Ressarcimento e justificativa

A família efetuou o pagamento integral do valor do produto. Segundo o relato dos familiares aos proprietários, a mulher estaria passando por problemas pessoais e de saúde, incluindo quadros de depressão e ansiedade.