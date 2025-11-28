A jovem de 25 anos, que estava desaparecida há dois dias, pediu ajuda, na tarde dessa quinta-feira, 27, na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca. A família, muito abalada, havia registrado o boletim de ocorrência pela manhã, temendo pelo pior, já que a jovem tem transtorno bipolar e depende de medicamentos controlados.

De acordo com os familiares, ela saiu de casa dizendo que passaria na residência do padrasto, no bairro Santa Terezinha. Ele chegou a atendê-la no portão, mas ela recusou entrar e seguiu caminhando. Depois disso, foi vista na Vila Gosuen, onde um morador contou tê-la visto subir na garupa de uma motocicleta, possivelmente rumo à cidade de São Sebastião do Paraíso (MG). A informação não era confirmada, mas aumentou ainda mais a angústia dos parentes.

A jovem chegou a pé na DDM, visivelmente abalada e agitada, contando o que tinha acontecido, que teria sido agredida e abusada. Assim que o caso chegou à delegacia, o investigador iniciou imediatamente as buscas. A delegada Christina Bueno de Oliveira também saiu para ajudar na localização do homem.