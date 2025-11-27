A multiatleta e treinadora de atletismo Cibele Miguel da Silva, bolsista da Prefeitura de Franca, alcançou um feito histórico na terça-feira, 25. Ela sagrou-se campeã no arremesso de peso (categoria W45) durante o Campeonato Sul-Americano de Master, realizado em Santiago, no Chile.

Além da medalha de ouro, Cibele estabeleceu um novo recorde Sul-Americano na prova, atingindo a expressiva marca de 14,50 metros de distância. Aos 44 anos e com mais de duas décadas dedicadas ao esporte, este é um título inédito em sua carreira.

A participação da francana na competição internacional ainda não terminou. Cibele permanece no evento até o dia 30 e ainda disputará a prova de lançamento de dardo.

Franca no cenário internacional