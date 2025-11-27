A multiatleta e treinadora de atletismo Cibele Miguel da Silva, bolsista da Prefeitura de Franca, alcançou um feito histórico na terça-feira, 25. Ela sagrou-se campeã no arremesso de peso (categoria W45) durante o Campeonato Sul-Americano de Master, realizado em Santiago, no Chile.
Além da medalha de ouro, Cibele estabeleceu um novo recorde Sul-Americano na prova, atingindo a expressiva marca de 14,50 metros de distância. Aos 44 anos e com mais de duas décadas dedicadas ao esporte, este é um título inédito em sua carreira.
A participação da francana na competição internacional ainda não terminou. Cibele permanece no evento até o dia 30 e ainda disputará a prova de lançamento de dardo.
Franca no cenário internacional
Outra atleta bolsista que levou o nome de Franca a Santiago foi Sabrina Manzoli (W45). Ela competiu em duas provas, conquistando o 4º lugar no arremesso de peso e a 9ª colocação no lançamento do disco.
O secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad, destacou a importância dos resultados. "É motivo de orgulho a participação das atletas em um evento de alcance internacional, projetando e divulgando o nome da cidade e do atletismo", afirmou.
O evento
O Campeonato Sul-Americano de Master é organizado pela Asudama (Associación Sulamericana de Atletas Master) e pela Femachi (Federação de Atletismo Master do Chile). A competição é reconhecida como a maior da modalidade na América do Sul e reúne cerca de 2,4 mil competidores de vários países.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.