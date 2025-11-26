A tenista de Sales Oliveira, região de Franca, Antonella Campos, de apenas 12 anos, encerrou a temporada 2025 com chave de ouro. Convocada para a Seleção Paulista, ela sagrou-se Campeã da Copa das Federações de Beach Tennis, realizada no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE), entre os dias 17 e 22 de novembro.

O evento, considerado o maior do mundo na modalidade, reuniu cerca de 2.500 atletas de 27 estados. Antonella competiu pela categoria Sub-12, ajudando o Estado de São Paulo a conquistar o título de Campeão Geral entre as 11 categorias disputadas.

Campanha invicta

Em um chaveamento eliminatório difícil, a equipe de Antonella superou adversários de peso. As vitórias vieram contra as seleções do Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul. A grande final foi disputada contra a equipe do Piauí, garantindo o troféu para São Paulo.