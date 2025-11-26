A tenista de Sales Oliveira, região de Franca, Antonella Campos, de apenas 12 anos, encerrou a temporada 2025 com chave de ouro. Convocada para a Seleção Paulista, ela sagrou-se Campeã da Copa das Federações de Beach Tennis, realizada no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE), entre os dias 17 e 22 de novembro.
O evento, considerado o maior do mundo na modalidade, reuniu cerca de 2.500 atletas de 27 estados. Antonella competiu pela categoria Sub-12, ajudando o Estado de São Paulo a conquistar o título de Campeão Geral entre as 11 categorias disputadas.
Campanha invicta
Em um chaveamento eliminatório difícil, a equipe de Antonella superou adversários de peso. As vitórias vieram contra as seleções do Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul. A grande final foi disputada contra a equipe do Piauí, garantindo o troféu para São Paulo.
A atleta comentou sobre os desafios de jogar no Nordeste. "Foi um torneio bem difícil, principalmente com a torcida e o vento, que são fatores que atrapalham muito na hora do jogo. Só que eu tentei dar meu melhor", disse Antonella.
Temporada perfeita: a nº 1 do Brasil
O título em Fortaleza coroa um ano impecável para a jovem atleta. Antonella encerra 2025 como a Número 1 do Brasil no Ranking oficial da CBT (Confederação Brasileira de Tênis).
O currículo de conquistas em 2025 impressiona:
- Pentacampeã Paulista (FPT);
- 7 vezes Campeã Brasileira (CBT);
- Campeã Pan-americana (Feminina e Mista);
- Campeã da Copa das Federações.
"Todos os torneios que eu joguei esse ano de CBTs e FPTs foram muito difíceis [...] Fiquei muito feliz de ter conseguido, de 12 etapas, ser campeã de 7, vice de duas e ficar em terceiro em três etapas", analisou a atleta, destacando também o Pan-americano como seu "principal foco" atingido no ano.
O time paulista
O título da Sub-12 foi uma conquista coletiva. Ao lado de Antonella Campos, integraram o time campeão os atletas: Sophia Tank, Antonella Giancoli, Manu Fonseca, Antonio Rossete, Guga Giovanini, Theo Justo e Joaninho Serrano.
"Foi muito interessante esse torneio, porque além de eu ser campeã da Sub-12, São Paulo também foi campeão geral [...] e eu revi todos os meus amigos", celebrou a jovem campeã.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.