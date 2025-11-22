O voo da dupla Rionegro & Solimões precisou ser desviado, e o pouso ocorreu em Ribeirão Preto na madrugada deste sábado, 22, porque o Aeroporto Estadual Tenente Lund Presotto, em Franca, está sendo usado para um evento de corridas de carro. Em vídeos publicados nas redes sociais, os cantores reclamaram da situação.
Solimões foi o primeiro a se manifestar nas redes sociais. Em vídeo publicado, o sertanejo falou que precisou descer em Ribeirão Preto porque o aeroporto de Franca virou "pista de racha". "Chamaram-me agora. Quando eu vi, a gente tinha que descer no aeroporto de Ribeirão Preto, porque, lá em Franca, o aeroporto virou 'pista de racha'. [...] O mesmo tempo que a gente voou, nós temos que andar de carro agora".
"Brincadeira, né? Palhaçada esse aeroporto de Franca. Gente, aeroporto é para avião, carro tem que correr em outros lugares", acrescentou Rionegro na mesma gravação.
Horas depois, agora em sua rede social, Rionegro voltou a se manifestar sobre o tema, mostrando como estava o aeroporto de Franca durante o evento de carros. Ele apontou possíveis consequências do evento, relembrando até mesmo um ocorrido em que o pneu deles estourou por um parafuso solto na pista.
"Carro de todo jeito aí no aeroporto. Quem garante que depois não vão ficar vestígios desse evento na pista? Depois acontece o que aconteceu com a gente. Estourou um pneu, tinha um parafuso na pista, ninguém sabe os motivos. Não há condições para um evento desse tamanho, essa confusão, no aeroporto de Franca, que tem voos regulares de companhias aéreas. Tem que parar com isso, as autoridades têm que tomar atitude", afirmou.
O que acontece no aeroporto de Franca?
O evento "1/2 Milha Race 100-200" acontece em Franca neste sábado, no aeroporto da cidade. Com presença confirmada de carros de luxo de grandes marcas, como Ferrari, BMW, Lamborghini, Audi, entre outras, a pré-venda de ingressos foi anunciada no fim de setembro e, desde então, a página no Instagram da Race 100-200 vem sendo alimentada com conteúdo relacionado ao evento.
O cronograma disponível para a realização previa a chegada dos pilotos às 8h deste sábado, com entrada do público às 9h, pista liberada às 9h30, pista fechada às 18h e premiação às 19h. A exibição deve durar, portanto, até o início da noite.
A reportagem procurou a Rede VOA sobre o caso, responsável pela administração do aeroporto francano, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.
