O voo da dupla Rionegro & Solimões precisou ser desviado, e o pouso ocorreu em Ribeirão Preto na madrugada deste sábado, 22, porque o Aeroporto Estadual Tenente Lund Presotto, em Franca, está sendo usado para um evento de corridas de carro. Em vídeos publicados nas redes sociais, os cantores reclamaram da situação.

Solimões foi o primeiro a se manifestar nas redes sociais. Em vídeo publicado, o sertanejo falou que precisou descer em Ribeirão Preto porque o aeroporto de Franca virou "pista de racha". "Chamaram-me agora. Quando eu vi, a gente tinha que descer no aeroporto de Ribeirão Preto, porque, lá em Franca, o aeroporto virou 'pista de racha'. [...] O mesmo tempo que a gente voou, nós temos que andar de carro agora".

"Brincadeira, né? Palhaçada esse aeroporto de Franca. Gente, aeroporto é para avião, carro tem que correr em outros lugares", acrescentou Rionegro na mesma gravação.