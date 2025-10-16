Governo lança aplicativo gratuito para ajudar estudantes no Enem

O governo federal lançou na semana passada uma nova plataforma digital voltada a auxiliar gratuitamente os estudantes que irão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. Só em Franca, as 7.683 pessoas que se inscreveram para a prova podem ser beneficiadas pelo aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem. O app já está disponível para download nas principais lojas de aplicativos, como Apple Store e Google Play, e também pode ser acessado via navegador no endereço app.mecenem.mec.gov.br.
A ferramenta oferece simulados por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, vídeos e apostilas de reforço, além de um assistente virtual capaz de montar planos personalizados de estudo. O lançamento foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana.
“Não espere para amanhã, comece a estudar hoje. Faça o simuladão do MEC Enem e seja o melhor aluno dessa prova”, disse Lula, em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a plataforma “traz o que há de mais moderno” para quem busca oportunidades por meio do Enem.
Em Franca, segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) "Anísio Teixeira"), 7.683 pessoas se inscreveram para o Enem 2025. Desse total, 3.419 são estudantes que estão concluindo o ensino médio neste ano, público que tradicionalmente representa uma parcela significativa dos candidatos. Ainda conforme o levantamento, 6.833 inscrições já estão 100% confirmadas, o que indica uma alta adesão ao exame na cidade.
Ferramenta completa e gratuita
Ao se cadastrar com o login gov.br, o estudante tem acesso a trilhas de estudo divididas por complexidade, simulados com questões de provas anteriores e correção de redações com retorno em até 60 segundos. O sistema conta ainda com cronômetro nas seções de questões e redação, simulando o ambiente real do exame.
Os usuários podem acompanhar sua evolução de desempenho e compartilhar resultados nas redes sociais. Também é possível receber mensagens diretas da plataforma - um canal estratégico de comunicação entre MEC e estudantes.
Apoio para quem não pode pagar cursinho
O lançamento do MEC Enem também tem um peso social importante. Em um cenário em que cursinhos preparatórios podem custar entre R$ 204,16 e R$ 760 por mês, segundo o Educa Mais Brasil, a plataforma gratuita surge como alternativa para estudantes de baixa renda que buscam uma boa nota na prova para ingressar no ensino superior.
Para muitos jovens e adultos, o acesso ao ensino superior passa pelo Enem - principal porta de entrada para programas como Sisu, Prouni e Fies. A nova ferramenta amplia as chances de preparação desses candidatos, que agora têm acesso a conteúdos de qualidade sem custo algum.
Datas da prova
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde a aplicação ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30.
Criado há mais de duas décadas, o Enem é utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção e também serve de porta de entrada para universidades portuguesas conveniadas ao Inep.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.