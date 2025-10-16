Governo lança aplicativo gratuito para ajudar estudantes no Enem

O governo federal lançou na semana passada uma nova plataforma digital voltada a auxiliar gratuitamente os estudantes que irão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. Só em Franca, as 7.683 pessoas que se inscreveram para a prova podem ser beneficiadas pelo aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem. O app já está disponível para download nas principais lojas de aplicativos, como Apple Store e Google Play, e também pode ser acessado via navegador no endereço app.mecenem.mec.gov.br.

A ferramenta oferece simulados por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, vídeos e apostilas de reforço, além de um assistente virtual capaz de montar planos personalizados de estudo. O lançamento foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

“Não espere para amanhã, comece a estudar hoje. Faça o simuladão do MEC Enem e seja o melhor aluno dessa prova”, disse Lula, em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a plataforma “traz o que há de mais moderno” para quem busca oportunidades por meio do Enem.