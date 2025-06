Alunos da Etec visitam incubadora Impera para se 'inspirarem'

Alunos do 2º ano do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Etec "Dr. Júlio Cardoso" participaram de uma visita técnica à incubadora Impera, localizada na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). A ação, promovida em parceria com a Prefeitura, teve como objetivo apresentar aos jovens o universo da inovação e do empreendedorismo.

Durante a visita, os estudantes puderam conhecer a estrutura da incubadora, que inclui impressoras 3D, kits de automação, Arduíno e salas de mentoria. Eles também foram apresentados aos serviços oferecidos pela Impera, como consultorias, treinamentos e suporte na elaboração de projetos.

Um dos momentos mais inspiradores foi o bate-papo com Rafael Mendes Ferreira, ex-aluno da Etec, que iniciou sua trajetória empreendedora ainda no ensino médio e hoje possui uma startup incubada na Impera. “Muitos jovens têm boas ideias, mas não sabem por onde começar. A incubadora oferece suporte e estrutura para transformar ideias em negócios”, destacou Flávio Henrique de Oliveira Costa, gestor da Impera.