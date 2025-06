Justiça determina reconstrução do ginásio do Clube dos Bagres

O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), da comarca de Franca, determinou a reconstrução do ginásio do Clube dos Bagres. O telhado do tradicional ginásio, localizado na região central da cidade, desabou no dia 6 de novembro de 2023. A diretoria do clube, por sua vez, alega que não possui recursos e não tem a intenção de realizar a obra.

O despacho da determinação foi emitido na última quinta-feira, 5. A decisão atende a uma ação do Ministério Público, que impôs ao município de Franca e à Associação do Clube dos Bagres a obrigação de restaurar integralmente o prédio. O edifício foi tombado em 2023 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico) de Franca.

A restauração deverá respeitar as características originais do prédio, fundado em 1953. O projeto de reconstrução deverá ser entregue à Prefeitura de Franca e ao Condephaat em 90 dias, com um prazo de dois anos para a execução da obra. Caso a determinação não seja cumprida, será aplicada uma multa diária de R$ 200, conforme a decisão do juiz Aurélio Miguel Pena.